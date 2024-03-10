باريس : لم يكن في مقدور المدرب الاسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الاستمرار في الضغط على النجم الأول في صفوف الفريق كيليان مبابي أكثر من ذلك، فقد تبادلا الانتقادات، وأصر انريكي على أن يكون مبابي على مقاعد البدلاء في أكثر من مباراة، وآخرها الأحد أمام ريمس والتي انتهت بالتعادل 2-2 في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وعقب المباراة، وكما جرت العادة منذ إعلان مبابي أن قصته مع البي إس جي انتهت، يواجه إنريكي سؤالاً دائماً عن النجم الفرنسي، وقبل المباراة أمام ريمس تحدث انريكي بلهجة ساخرة، قائلاً :"سوف نرى حالة مبابي، وما إذا كانت الأجواء حارة أم باردة".

وعاد إنريكي من جديد للحديث عن مبابي، ولكن هذه المرة بكل ود واحترام، في مشهد بدا وكأنه تسليم بالأمر الواقع، حيث قال :"أتمنى له الأفضل في مستقبله، هو لاعب مذهل بكل تأكيد".

على مقاعد البدلاء.. لماذا؟

ومنذ أن أعلم مسؤولي النادي المملوك قطرياً قراره بالرحيل الصيف المقبل بعد سبع سنوات أمضاها في ملعب "بارك دي برانس"، قرر المدرب الإسباني لويس إنريكي عدم الاعتماد على هداف مونديال 2022 بشكل كامل لأنه "علينا الاعتياد على اللعب من دون كيليان مبابي" وفق ما أفاد مؤخراً.

ودخل الفريق الباريسي اللقاء على خلفية تعادلين في المرحلتين الماضيتين أمام فريق رين 1 - 1 وموناكو 0 - 0، ثم تعثر الأحد لكنه حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثانية والعشرين توالياً في جميع المسابقات، إضافة الى ابتعاده في الصدارة بفارق 10 نقاط عن ملاحقه بريست نتيجة خسارة الأخير أمام لنس 0 - 1 السبت.

وكما جرت العادة في المباريات الأخيرة في الدوري وخلافاً لثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حين شارك أساسياً وسجل ثلاثة من أهداف فريقه ضد ريال سوسييداد (4 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب)، قرر إنريكي عدم الاعتماد كلياً على مبابي وأبقاه على مقاعد البدلاء حتى ربع الساعة الأخير.

6 تبديلات

في المباراة السابقة ضد موناكو، استبدله إنريكي خلال الاستراحة، وقبلها في الدقيقة 65 أمام رين حين كان فريقه متأخرا 0 - 1 قبل أن يدرك بديله البرتغالي غونسالو راموش التعادل 1 - 1، في حين بدأ على مقاعد البدلاء في الفوز على نانت بهدفين نظيفين.

لكن مبابي لم يكن الوحيد الغائب عن التشكيلة الأساسية، إذ كان من ضمن ستة تبديلات أجراها إنريكي مقارنة بلقاء سوسييداد في منتصف الأسبوع، إذ لعب من دون الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما وعثمان ديمبيليه والبرتغاليين فيتينيا ونونو منديش والإسباني فابيان رويس.