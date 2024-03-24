ميامي : فجَّر المجري المغمور فابيان ماروجان مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه الساحق على الدنماركي هولغر رود المصنف سابعا عالميا 6 - 1 و6 - 1 الاحد في الدور الثاني من دورة ميامي لماسترز الالف في كرة المضرب.

واحتاج ماروجان المصنف 57 عالميا، الى 59 دقيقة فقط لتحقيق ثالث فوز له على لاعب من ضمن المصنفين العشرة الاوائل في العالم على هذا المستوى بعد ان تغلب على الاسباني كارلوس الكاراس في روما وعلى النروجي كاسير رود في شنغهاي العام الماضي.

ويواجه ماروجان في الدور التالي الاسترالي اليكس بوبيرين الفائز على التشيكي ييري ليهيتشكا 6 - 4 و6 - 4.

وقال ماروجان "انا استمتع باللعب على اعلى مستوى، امضيت يوما رائعا واستمتع بكل لحظة على الملعب الرئيس في مواجهة لاعب موهوب جدا".

وتابع "حاولت ممارسة ضغطا كبيرا عليه وربما لم يتمكن من العودة او القيام بالامور بشكل مختلف".

وبعد خروج ثلاثة اميركيين مصنفين السبت، بقي بن شيلتون الوحيد الذي يدافع عن الوان الولايات المتحدة بفوزه السهل على الاسباني الشاب مارتين لاندالوسي 6-3 و6-4.

وقال شيلتون "اعتقد أني قدمت اداء مثاليا اليوم. عادة عندما اشعر بالثقة تسير الامور بشكل جيد، هذا الامر ساعدني كثيرا للضغط على منافسي".

ويلتقي شيلتون المصنف سادسا عشر في الدورة في الدور الثالث مع الايطالي لورنتسو موسيتي الفائز على الروسي رومان سافيولين 7- 5 و6 -1.

كما تأهل الأسترالي الآخر أليكس دي مينور التاسع والبلغاري غريغور ديميتروف الحادي عشر بفوز الاول على الكوري الجنوبي كوون سونوو 6 3 و6 2، والثاني على التشيلي أليخاندرو تابيلو 6 -7 (5 - 7) و7- 6 (7 - 5) و6 -2.

وفي الدور المقبل، يلعب دي مينور مع الألماني يان لينارد شتروف الرابع والعشرين والفائز على مواطنه دانيال ألتماير 6 - 3 و6 - 3، وديميتروف مع الالماني الاخر يانيك هوفمان الفائز على الفرنسي أدريان مانارينو التاسع عشر 3 - 6 و7 - 6 (7 - 1) و6 - 4.