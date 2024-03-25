سيول : أطلق سراح لاعب كرة القدم الدولي الكوري الجنوبي سون جون هو المعتقل من قبل السلطات الصينية على خلفية قضية رشوة، وعاد إلى بلاده وذلك وفقاً لما أعلنت الإثنين وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

ويضع قرار الإفراج حداً لعشرة أشهر من احتجاز لاعب خط الوسط سون (31 عاماً)، الذي قالت الحكومة الصينية في أيار (مايو) إنه محتجز في شمال شرق الصين "للاشتباه في قبول رشى من موظفين غير حكوميين" ولكن من دون منح مزيد من التفاصيل.

واعتقل سون الذي انضم في عام 2021 إلى شاندونغ تايشان الصيني، في أيار (مايو) العام الماضي في مقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية. شارك في ثلاث من مباريات كوريا الجنوبية الأربع في كأس العالم في قطر 2022.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن سون "وصل أخيراً إلى كوريا الجنوبية مع انتهاء فترة احتجازه"، وإن الحكومة قدّمت "مساعدة قانونية نشطة من خلال التواصل الوثيق مع عائلة سون".

وبدوره، أكد الاتحاد الكوري للعبة إطلاق سراح سون قائلاً إنه عاد إلى بلاده الاثنين.