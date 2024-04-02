ميامي: عثرت الشرطة على فونتاي ديفيس، اللاعب السابق في دوري كرة القدم الأميركية (أن أف أل) والمعتزل عام 2018، متوفياً في منزله في فلوريدا الاثنين.

وقالت الشرطة في بيان إن ديفيس (35 عاماً) الذي لعب لميامي دولفينز في بداية مسيرته الاحترافية قبل انتقاله إلى إنديانابوليس كولتس ثمّ بافالو بيلز، عثُر عليه ميتاً من قبل أحد العاملين في المنزل، مشيرةً إلى أن التحقيقات الأوليّة لا تشير إلى وجود عملٍ إجراميّ.

وأضافت "تلقت الشرطة اتصالاً هذا الصباح من قبل أحد العاملين في المنزل الذي وجد صاحبه متوفياً. يُمكننا أن نؤكد أن المتوفّي هو فونتاي ديفيس البالغ 35 عاماً".

وتابعت "التحقيقات الأوليّة لا تشير إلى وجود عملٍ إجراميّ".

ولعب ديفيس 10 مواسم في دوري كرة القدم الاميركية (أن أف أل) حيث بدأ مع ميامي دولفينز عام 2019 ومنه انضم إلى إنديانابوليس كولتس في 2012 حيث بقيَ لخمسة مواسم قبل انتقاله إلى بافالو بيلز لعامٍ واحد حيث اعتزل.

وأعلن ديفيس اعتزاله عام 2018 على إنستغرام حيث كتب "إنه من الأهم بالنسبة لي ولعائلتي الابتعاد (عن اللعبة) بصحةٍ جيدة بدلاً من أن أبتعد قبل فوات الأوان".

ونشرت الأندية التي لعب لها رسائل تعزية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال دولفينز "نشعر بحزنٍ شديد بسبب الرحيل المفاجئ للاعبنا السابق فونتاي ديفيس ونقدّم تعازينا لعائلته ومحبّيه في هذه الأوقات الصعبة".

بدوره، اعتبر كولتس أن ديفيس كان "لاعباً متميّزاً" في مواسمه الستة التي قضاها مع النادي.