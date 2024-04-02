لندن : قلّص إيفرتون حظوظ مضيفه نيوكاسل يونايتد بحجز مقعد أوروبي للموسم المقبل بفرضه التعادل عليه 1- 1 الثلاثاء في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وتقدم نيوكاسل بهدف مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك (15)، وادرك إيفرتون التعادل بفضل البديل دومينيك كالفرت لوين (88 من ركلة جزاء).

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 44 نقطة ليرتقي للمركز السابع موقتا على حساب وست هام الذي يستضيف توتنهام الخامس في وقت لاحق، فيما تقدم إيفرتون للمركز السادس عشر مع 26 نقطة متقدماً بفارق 4 نقاط عن لوتون تاون الثامن عشر الذي يخوض مواجهة صعبة أمام أرسنال الثاني الأربعاء.

وفرض الاحتياطي هارفي بارنز نفسه أساسيا في تشكيلة نيوكاسل بعدما سجل هدفين من رباعية الفوز على وست هام 4 3 في المرحلة الثلاثين، في حين أجرى شون دايش مدرب إيفرتون 4 تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام بورنموث 1 2 في المرحلة الماضية.

واهدر إيفرتون فرصة التقدم بعد 8 دقائق من صافرة البداية عقب ركلة حرة لعبها دوايت ماكنيل سقطت أمام القائد جيمس تاركوفسكي الذي سددها عالية فوق المرمى.

وردّ نيوكاسل بهز شباك ضيفه بفضل إيزاك بعد تمريرة من بارنز، فدخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع الشاب جاراد برانثوايت وسدد كرة في الزاوية الارضية المعاكسة عجز الحارس جوردان بيكفورد عن صدها (15).

ورفع إيزاك رصيده إلى 15 هدفا في الدوري هذا الموسم.

وابقى بيكفورد على آمال فريقه قائمة بعدما تصدى لتسديدة "على الطاير" من بارنز (45)، قبل أن يستعرض إيزاك عند حافة منطقة الجزاء ويسدد كرة علت المرمى (45+3).

ومع بداية الشوط الثاني، كاد تاركوفسكي يسجل في مرمى فريقه بعد كرة من ركلة ركنية فشل في تشتيتها لتصطدم بالقائم (49)، قبل أن يحرم حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" دان بورن من مضاعفة النتيجة لنيوكاسل بسبب حالة تسلل على إيزاك صاحب التمريرة (58).

واستمرت الاثارة مع البديل جيمس غارنر الذي كاد يعادل النتيجة بعد استعراض داخل المنطقة، إلا ان تسديدته اصطدمت بالقائم (66)، ليشتت بعد دقيقتين مدافع إيفرتون الأوكراني فيتالي ميكولينكو كرة عن خط مرماه.

واهدى المدافع البديل الويلزي بول دوميت الضيوف ركلة جزاء بعدما امسك المخضرم أشلي يونغ (38 عاما) برقبته واسقطه داخل منطقة الجزاء، انبرى لها البديل دومينيك كالفرت لوين قوية اصطدمت بيد الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا ودخلت المرمى (88).

وفاز نوتنغهام فوريست الساعي لتفادي الهبوط على ضيفه فولهام 3 - 1.

سجل ثلاثية نوتنغهام صاحب المركز السابع عشر (25 نقطة) كل من كالوم هودسون أودوي (9) والنيوزيلندي كريس وود (19) ومورغان جيبس وايت (45)، وهدف فولهام توسين أدارابيويو (49).

وفاز بورنموث على ضيفه كريستال بالاس 1 0، وتعادل بيرنلي مع ضيفه ولفرهامبتون 1 1.