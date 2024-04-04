إيلاف من لندن : تمسك ليفربول بالصدارة التي انتزاعها في عطلة نهاية الأسبوع من أرسنال، وذلك بفوزه الصعب على ضيفه الجريح شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب 3 - 1 الخميس في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

واستفاد ليفربول الأحد على أكمل وجه من انتهاء المواجهة المنتظرة بين مانشستر سيتي حامل اللقب وأرسنال بالتعادل السلبي.

واستعاد أرسنال الصدارة موقتاً الأربعاء بفوزه على لوتون تاون 2 - 0، لكن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب انتزعها مجدداً بفوزه الحادي والعشرين في 30 مباراة حتى الآن، متقدماً بفارق نقطتين على "المدفعجية" (30 مباراة أيضاً) وثلاث على مانشستر سيتي (30 أيضاً) الفائز الأربعاء على أستون فيلا الرابع 4 - 1.

المباراة التي شهدت فوز ليفربول واستعادة الصدارة، لم تمر دون خسائر معنوية، فقد خرج محمد صلاح في لحظة استبداله غاضباً من يورغن كلوب، الذي يبدو أنه قرر اخراجه من الملعب لأسباب بدنية تتعلق بالصيام.

مواجهات صعبة لفرسان القمة

ليفربول الذي لم يخسر في مبارياته البيتية الـ28 الأخيرة في الدوري، يصطدم في المرحلة المقبلة بغريمه مانشستر يونايتد على "أولد ترافورد" ثم بجاره إيفرتون على أرض الأخير وتوتنهام الخامس وأستون فيلا في أبرز المباريات التي تنتظره من الآن وحتى نهاية الموسم.

ومن جهته، يلعب أرسنال الذي وصل الى ربع نهائي دوري الأبطال حيث يتواجه مع بايرن ميونيخ الألماني، مع أستون فيلا وجاريه تشلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد.

أما سيتي الذي يقاتل على الثلاثية مرة أخرى بعدما بلغ ربع نهائي دوري الأبطال حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني ونصف نهائي الكأس حيث يواجه تشلسي، فيبدو أمام مسار أسهل الى حد ما، إذ وبعد مواجهته الصعبة الأربعاء على أرضه ضد فيلا، يخوض اختباراً شاقاً واحداً آخر فقط، أقله على الورق، ضد توتنهام.

من المؤكد أن هذا الموسم يحمل نكهة خاصة لليفربول، إذ يودّع مدربه كلوب الذي منحه لقبه الأول في الدوري منذ 1990 وقاده الى لقب دوري الأبطال عام 2019 والوصافة مرتين.

وكما كان متوقعاً، سارع ليفربول الى تهديد مرمى ضيفه الذي لم يفز على أرض "الحمر" في الدوري منذ 2 نيسان (أبريل) 1994 (2 - 1)، وأثمر ذلك عن افتتاح التسجيل في الدقيقة 17 عبر داروين نونييس الذي استفاد من تأخر الحارس الكرواتي إيفو غربيتش فضغط عليه ودفعه الى الخطأ بعدما سدد الكرة في الأوروغوياني، لتتحول من الأخير الى الشباك الخالية.

ورفع نونييس رصيده الى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم وجميعها في 2024.

ولكن باستثناء الهدف، لم يقدم ليفربول الكثير في ما تبقى من الشوط الأول بل كان حتى قريباً من تلقي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع لولا تألق الحارس الإيرلندي كاومين كيليهير في وجه جايدن بوغل (4+45).

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بفرصة للمصري محمد صلاح صدها غربيتش (50)، ثم تحققت المفاجأة حين أدرك شيفيلد التعادل برأسية للهولندي غوستافو هامر تحولت بالخطأ من الإيرلندي الشمالي كونور برادلي وخدعت حارسه كيليهير (58).

خروج صلاح

وقرر كلوب إخراج صلاح بعد الهدف مانحاً الفرصة لهارفي إيليوت من دون أن يطرأ أي تعديل على النتيجة رغم المحاولات الحثيثة لأصحاب الأرض، وذلك حتى الدقيقة 76 حين سقطت الكرة أمام الأرجنتيني أليستر ماك أليستر خارج المنطقة فأطلقها صاروخية رائعة في الزاوية العليا اليسرى لمرمى غربيتش.