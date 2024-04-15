لشبونة: بعد مضي عدة أيام على تلقي عائلة أنخيل دي ماريا نجم الأرجنتين، والريال ويونايتد السابق، وبنفيكا الحالي تهديداً بالقتل والتصفية من تجار وأباطرة المخدرات في مسقط رأسه بمدينة روزاريو بالأرجنتين، بدأ النجم المتوج بلقب مونديال 2022 في التفكير جدياً في الاحتراف بالدوري السعودي، أو الرحيل صوب الدوري الأميركي وتحديداً لصفوف فريق انتر ميامي.

كان دي ماريا قد أعلن عن رغبته في العودة من رحلة الاحتراف والاغتراب الطويلة في ملاعب أوروبا للعب في صفوف فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني، والذي يقع مقره في مسقط رأسه، وهو النادي الذي بدأ معه مسيرته الكروية قبل ما يقرب من 20 عاماً، وتحديداً في عام 2005، وهو نفس الفريق الذي لعب له ميسي في بداياته، وأعلن من قبل عن رغبته في العودة إلى صفوفه في نهاية مسيرته ولكنه تلقى تهديداً مماثلا ً من تجار المخدرات الذين يسيطرون على المدينة من الناحية الأمنية، ولا يرغبون في وجود أي من النجوم المشاهير بها.

تهديد بالتصفية

وكانت وسائل إعلام محلية في الأرجنتين، قد ذكرت قبل أيام أن أنخيل دي ماريا تلقى تهديداً في منزل عائلته في ضواحي مدينة روزاريو، وذلك وسط موجة من العنف المتعلق بالمخدرات في المدينة التي ينحدر منها أيضاً النجم ليونيل ميسي.

وجاءت رسالة التهديد بعد أسبوع من تصريحات دي ماريا، الذي يلعب حالياً لبنفيكا بطل البرتغال، التي قال فيها إنه يود أن ينهي مسيرته في نادي روزاريو سنترال الذي كان ينتمي له في طفولته.

حتى حاكم الولاية لن ينفعكم

من جانبها، قالت وسائل إعلام محلية إن سيارة تركت لافتة أمام المنزل الذي عادة ما يقيم فيه دي ماريا (36 عاماً)، تحمل رسالة إلى عائلته بأن حتى حاكم المقاطعة ماكسيميليانو بولارو لن يضمن سلامتهم إذا عاد دي ماريا إلى المدينة.

وجاء في الرسالة التي نشرها موقع "إنفوباي" الإخباري نقلاً عن مصادر في الشرطة "أبلغوا ابنكم أنخيل بألا يعود إلى روزاريو لأننا سنقتل أحد أفراد العائلة، حتى بولارو حاكم المدينة لن ينقذكم، نحن لا نترك ملاحظات على ورق، وإنما نترك خلفنا طلقات نارية وموتى".

مدينة العنف

وتشهد روزاريو، التي يوجد بها أحد أكبر موانئ الصادرات الزراعية في العالم، ارتفاعا كبيراً في أعمال العنف من قبل جماعات تهريب المخدرات، إذ أن المدينة تعتبر منفذاً لنقل المخدرات إلى بلدان أخرى.

وكان ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني والمولود في روزاريو قد تلقى تهديداً في خطاب العام الماضي بعد أن قام مسلحان مجهولان بالهجوم على متجر مملوك لعائلة زوجته أنتونيلا .

وقالت الحكومة الأرجنتينية إنها سترسل مشروع قانون إلى الكونغرس للسماح للقوات المسلحة بالتدخل في عمليات الأمن الداخلي لمكافحة تهريب المخدرات والجرائم في مدينة روزاريو.