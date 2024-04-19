لندن: يحوم الشك حول مشاركة الهداف النروجي إرلينغ هالاند في مباراة فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب مع تشلسي السبت في نصف نهائي مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم بسبب الإصابة، وذلك وفق ما أفاد مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

واستُبدِل هالاند قبل بدء الشوط الإضافي الأول من المباراة التي خسرها فريقه أمام ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 1 بعدما تعادل الفريقان ذهاباً في مدريد 3 3).

وبعد مباراة الأربعاء، كشف غوارديولا أن هالاند نفسه طلب أن يتم استبداله، لكن من دون أن يوضح الأسباب.

وتأكد السبب الجمعة حين كشف غوارديولا أن هدافه النروجي يعاني من الإصابة، ما يجعل مشاركته ضد تشلسي غير مؤكدة، مضيفاً "سنرى (ما سيحصل في الساعات القليلة المقبلة). كانت مباراة قاسية، الكثير من الإثارة والاندفاع من قبل الطرفين".

وكشف "شعر إرلينغ بشيء ما، مشكلة عضلية. لهذا السبب أخبرني أنه لا يستطيع الاستمرار. قال الطبيب إنه يعاني من بعض الألم، مشكلة صغيرة. سنرى كيف سيكون تطوره في الساعات المقبلة".

من جهة أخرى، تبدو مشاركة البلجيكي كيفن دي بروين مؤكدة ضد تشلسي السبت بعدما استُبدِل أيضاً في الشوط الإضافي الثاني ضد ريال بسبب الإرهاق.

ونظراً لجدول سيتي المحموم في الأمتار الأخيرة من الموسم حيث يسعى الى الاحتفاظ بلقبي الدوري الممتاز والكأس الإنكليزية بعدما انتهى مسعاه لتكرار الثلاثية نتيجة خروجه من دوري الأبطال، رأى غوارديولا أن شعور التعب لدى اللاعبين أمر طبيعي في هذه المرحلة من الموسم.

وقال في هذا الصدد "إنه أمر طبيعي في ظل عدد المباريات التي نخوضها هذا الموسم والمواسم السابقة من دون الوقت الكافي للتعافي... أسلوب لعبنا يفرض علينا ممارسة الكثير من الضغط وهذا هو سبب الإرهاق. إنهم بشر. إنهم ليسوا آلة. لقد اعتدنا على ذلك".

وبعد خيبة التنازل عن لقب دوري الأبطال الذي أحرزه سيتي الموسم الماضي لأول مرة في تاريخ النادي، بدا غوارديولا مصمماً على استعادة التوازن سريعاً لأنه "ليس لدينا أي خيار آخر. لا أريد أن نأسف على أنفسنا. في كرة القدم، تخسر المباريات. قدمنا أفضل ما لدينا ولم نتمكن من الفوز. عليك أن تتقبل ذلك".