برشلونة: تأهّل النروجي كاسبر رود المصنّف سادساً عالمياً إلى المباراة النهائية لدورة برشلونة الإسبانية الدولية في كرة المضرب (500 نقطة) عقب فوزه على الأرجنتيني توماس إتشيفيري (30) 7 6 (8/6) و6 4 السبت في نصف النهائي.

ويلتقي رود البالغ من العمر 25 عاماً والمصنف الثالث في الدورة مع الفائز من مواجهة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس والصربي دوشان لايوفيتش.

وواصل رود الذي وصل إلى نهائي إحدى بطولات غراند سلام ثلاث مرات (رولان غاروس 2022 و2023 والولايات المتحدة المفتوحة 2023)، مستواه الجيّد بوصوله إلى النهائي الرابع له هذا العام (خسر في دورتي كابو سان لوكاس وأكابولكو المكسيكيتين ومونتي كارلو)، وذلك قبل أسابيع قليلة بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، حيث سيكون بين المرشحين للفوز باللقب.

ولم يخسر رود أية مباراة على الأراضي الكاتالونية هذا الأسبوع.

قال النروجي لقناة "تيليديبورتي" الاسبانية: "إنها (دورة) رائعة. أسبوعان جيدان للغاية. نهائيان توالياً، وسيكون الأمر مميزاً غداً، سألعب للقب الأكبر في مسيرتي" في اشارة الى خسارته نهائي مونتي كارلو امام تسيتسيباس.

وأضاف "المباراة كانت صعبة، ربما أفضل مباراة لي هنا في برشلونة، منافس صعب للغاية، توماس يلعب كرة مضرب رائعة".

وتابع "كنت محظوظاً قليلاً في المجموعة الأولى... لكن هذا ما تحتاجه أحياناً، بعض الحظ".

وواجه النروجي بعض الصعوبة في مواجهة إتشيفيري العنيد الذي دفعه إلى شوطٍ فاصلٍ في المجموعة الأولى التي حسمها رود، في حين كانت الثانية أسهل حيث كسر رود إرسال منافسه مرتين.