مدريد : استعاد برشلونة المركز الثاني بفوزه على ضيفه ريال سوسييداد بنتيجة 2- 0 الإثنين في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين النادي الكاتالوني بفوزه الى مهاجميه لامين جمال والبرازيلي رافينيا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 40 و90+3 من ركلة جزاء تواليا.

واستفاد برشلونة من تعثر جاره الكاتالوني جيرونا، مفاجأة الموسم، أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2 - 2 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وكان برشلونة تخلى عن المركز الثاني لصالح جيرونا عندما خسر أمامه 2 - 4 في المرحلة الماضية.

ورفع برشلونة رصيده الى 76 نقطة معززا حظوظه في خوض الكأس السوبر الموسم المقبل والتي تشهد مشاركة بطلي الدوري والكأس ووصيفيهما، حيث بات يتفوق بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم.

ويحل برشلونة ضيفا على ألميريا أول الهابطين الى الدرجة الثانية الخميس، ويستضيف رايو فايكانو السادس عشر الاحد المقبل، قبل أن ينهي الموسم في ضيافة اشبيلية الثاني عشر.

في المقابل، يواجه جيرونا ضيفه فياريال التاسع الثلاثاء، ويحل ضيفا على فالنسيا الثامن، قبل أن يختم الموسم باستضافة غرناطة ثاني الهابطين.

في المقابل، تمثل الهزيمة انتكاسة لطموحات ريال سوسييداد في خوض مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وتجمد رصيد ريال سوسييداد صاحب المركز السابع المؤهل الى مسابقة "كونفرنس ليغ"، عند 54 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال بيتيس صاحب المركز السادس المؤهل الى الدوري الأوروبي.

وكان برشلونة الطرف الافضل في المباراة لكنه انتظر الدقيقة 40 لافتتاح التسجيل عبر مهاجمه الواعد جمال (16 عاما) عندما تلقى كرة من لاعب الوسط الدولي الالماني إيلكاي غوندوغان سددها زاحفة من خارج المنطقة على يمين الحارس أليكس ريميرو.