إيلاف من الرياض: ستكون تصفيات التأهل الآسيوية لمونديال 2026 الأكثر إثارة في تاريخ القارة الصفراء، بعد أن تم رفع عدد بطاقات التأهل، وفي ظل ارتفاع مستويات بعض المنتخبات، مثل العراق الأردن على سبيل المثال مما جعل طموح التأهل متاحاً للجميع، وليس لكبار القارة فقط، سواء اليابان أو كوريا الجنوبية أو السعودية وإيران وأستراليا وغيرها.

فقد تعرفت المنتخبات العربية على منافسيها في الدور الثالث بتصفيات كأس العالم 2026 اليوم الخميس بعد سحب القرعة في كوالالمبور، ومع زيادة عدد المقاعد الآسيوية إلى ثمانية، يسود تفاؤل حذر بين الجميع.

السعودية تبحث عن الحياة في مجموعة الموت

وكانت مجموعة منتخب السعودية الأصعب، إذ تضم اليابان وأستراليا، من بين الأعلى تصنيفا في آسيا، بجانب البحرين والصين وإندونيسيا.

لكن السعودية شقت طريقها إلى كأس العالم في نسختي 2018 و2022 الأخيرتين بعد الوقوع مع نفس المنافسين.

وتضم هذه المرحلة ثلاث مجموعات، تشمل كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل الأول والثاني بشكل مباشر إلى كأس العالم.

ويخوض أصحاب المركز الثالث والرابع الملحق الآسيوي، حيث تقسم 6 فرق على مجموعتين، ويتأهل المتصدران إلى كأس العالم.

ويتواجه صاحبا المركز الثاني في مجموعتي الملحق الآسيوي من أجل تحديد فريق سيخوض الملحق العالمي ونيل فرصة أخيرة لبلوغ النهائيات.

وأقرت اليابان وأستراليا بصعوبة المهمة رغم زيادة المقاعد الآسيوية في النهائيات بأميركا الشمالية.

أرنولد: المجموعات قوية

وقال جراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا "أؤمن بأن فريقنا أصبح أقوى الآن، لم يكن لدينا نفس العمق في التشكيلة في التصفيات السابقة، يفكر كثيرون في أن التصفيات ستكون أسهل مع تخصيص ثمانية مقاعد ونصف لآسيا، لكن القرعة أثبتت أن هناك ثلاث مجموعات قوية".

وأشار ماساكوني يامامونو مدير منتخب اليابان إلى وجود تحديات كثيرة أبرزها "اللعب أمام فرق شاركت في كأس العالم من قبل، والسفر لمسافات بعيدة والانتقال إلى أجواء مختلفة".

ويرى أحمد صلاح ملا عبد الله الإداري بمنتخب البحرين أن القرعة "جيدة"، مشيرا إلى أن التأهل لكأس العالم "ممكن، بشرط مواصلة الأداء الجيد في الدور الثاني من التصفيات، سنحاول التأهل عبر مقعد مباشر".

مقعد عربي مضمون

تأكد وصول منتخب عربي إلى كأس العالم ببطاقة مباشرة من المجموعة الثانية التي تضم خمسة منتخبات عربية (الأردن والعراق والكويت وفلسطين وعمان) بجانب كوريا الجنوبية أكثر منتخبات آسيا تأهلا لكأس العالم.

وسيبدأ الأردن وصيف بطل آسيا رحلة جديدة مع المدرب المغربي الجديد جمال سلامي الذي يخلف مواطنه حسين عموتة، على أمل التأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المملكة.

وعلى الأرجح سوف يكون الصراع على البطاقة الثانية في المجموعة أردنياً عراقياً في حال كان المنتخب الكوري في الصدارة.

وقال خليل جاريوس الإداري بمنتخب الأردن "الفريق جاهز وسنوفر كل شيء ضروري للتأهل لكأس العالم، نحترم كل المنتخبات الأخرى لكنني واثق من قدرتنا على التأهل".

وأكد مكرم دبوب مدرب فلسطين "هدفنا الوجود ضمن أول أربعة مراكز، مشوار التصفيات طويل ويمتد 10 أشهر تقريبا، فرصتنا قائمة ونأمل أن يكون اللاعبون على قدر التطلعات".

ويراهن وليد النوماني مدير منتخب عمان على حدوث "مفاجآت" في التصفيات، ما يفتح الباب أمام بلوغ بلاده للنهائيات لأول مرة.

إيران وقطر والإمارات

وتحظى قطر بطلة آسيا بفرصة كبيرة في التأهل عبر التصفيات لأول مرة في تاريخها بعد استضافة النسخة الماضية في 2022.

وستكون إيران أقوى منافس لقطر بمجموعة تشمل أيضا الإمارات وقرغيزستان وأوزبكستان وكوريا الشمالية، وبالطبع سيكون المنتخب الإيراني هو الأقرب للتأهل بالنظر إلى مستوياته ومعه قطر والإمارات، مما يعني أن الصراع الثلاثي سيكون مثيراً، ولا يمكن تجاهل المنتخب الأوزبكي بالطبع.

وقال الأسترالي تيم كاهيل المدير التقني لمنتخب قطر "يجب أن نؤمن دائما بوجود فرصة، عرفنا الآن منافسينا ويجب ضمان الجاهزية ذهنيا وبدنيا، ستكون المرحلة صعبة وتتضمن السفر لدول عديدة".

الإمارات: مرحباً بالمزايا اللوجستية

ويرى البرتغالي باولو بينتو مدرب الإمارات إن القرعة "ليست سيئة" من الناحية اللوجستية، موضحا "لن نكون بحاجة للتأقلم كثيرا بسبب الاعتياد على السفر، لكن المهمة صعبة بسبب جودة منافسينا".

ولم يسبق لفلسطين والأردن وعمان والبحرين التأهل لكأس العالم، بينما شارك العراق والكويت والإمارات مرة واحدة مثل قطر، أما السعودية فشاركت في النهائيات ست مرات في آخر ثماني نسخ، وحققت أكبر انتصار عربي وآسيوي بالفوز على الأرجنتين قبل عامين.