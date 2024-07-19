باريس: قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 الجمعة، إن العطل المعلوماتي الذي يطال العديد من الأنشطة حول العالم "يعرقل العمليات المعلوماتية" لمنظمي الألعاب الأولمبية.

وقالت اللجنة في بيان قبل اسبوع من حفل افتتاح الألعاب المقررة من 26 تموز (يوليو) الى 11 آب (أغسطس) المقبل: "باريس 2024 على علم بالمشكلات التقنية العالمية التي تؤثر على برامج مايكروسوفت. هذه المشاكل تعطل عمليات المعلوماتية في باريس 2024".

وقال مصدر في اللجنة المنظمة لوكالة فرانس برس إن نظام الاعتمادات تم تغييره، مما منع بعض الأشخاص من سحب بطاقاتهم.

وأضاف أن ذلك قد يعطل أيضًا وصول الرياضيين الذين ألغيت رحلاتهم لأنه منذ ساعات عدة، توقف النشاط في المطارات وألغيت رحلات من قبل شركات الطيران.

وتابع بيان اللجنة المنظمة "تم تعبئة الفرق الفنية لباريس 2024 بشكل كامل للحد من تأثير هذه المشكلات وقمنا بتفعيل خطط الطوارئ لضمان استمرار العمليات".

وقالت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت، المتضررة من عطل عالمي، إنها تتخذ "إجراءات تخفيف" وقت تسوية المشكلة.