إيلاف من باريس: للمرة الأولى منذ بداية منافسات أولمبياد باريس 2024، والتي تختتم 11 آب (أغسطس) تحتل الولايات المتحدة قمة جدول ترتيب الميداليات، فيما استقرت الصين في المركز الثاني قبل بدء منافسات الإثنين تاركة الصدارة للغريم الأزلي الولايات المتجدة، واستمر الثلاثي فرنسا وأستراليا وبريطانيا في المراكز من الثالث حتى الخامس.

أما عن بقية "التوب تن"، فإن كوريا الجنوبية في المركز السادس، تليها اليابان، ثم إيطاليا وهولندا، وألمانيا في المركز العاشر.

الجزائريون يحتلون المركز الـ 35 أولمبياً، والمركز الأول عربياً، حتى ما قبل انطلاق منافسات اليوم (الإثنين)، وهذا المركز يعتبر جيداً قياساً بعدد الدول المشاركة في أولمبياد باريس والتي يبلغ عددها 206 دول، وارتقت البعثة الجزائرية إلى هذا الترتيب بعد فوز كايلا نيمور بذهبية الجمباز الأحد.

1-الولايات المتحدة

19 : ذهبية

26 : فضية

26 : برونزية

71 : المجموع

2-الصين

19 : ذهب

15 : فضية

11 : برونزية

45 : المجموع

3- فرنسا

12 : ذهبية

14: برونزية

18 : برونزية

44 : المجموع

4- أستراليا

12 : ذهبية

11 : فضية

8 : برونزية

31 : المجموع

5- بريطانيا

10 : ذهبية

12 : قضية

15: برونزية

37 : المجموع