إيلاف من باريس: ظلت التعويذة الكروية الفرعونية عصية على فرنسا 83 دقيقة في المباراة التي جمعت بين المنتخبين الأولمبي الفرنسي ونظيره المصري في أولمبياد باريس، وفي الدقيقة المذكورة سجل الفرنسيون هدف التعادل ثم الفوز 3-1.

فرنسا ضربت موعداً مع اسبانيا في النهائي من أجل الذهبية الأولمبية، فيما تقام مباراة المركز الثالث والمنافسة على البرونزية بين مصر والمغرب الخميس المقبل، وهي مواجهة مرتقبة للملايين في مصر والمغرب، وكافة الدول العربية، وفي جميع الأحوال أصبح في رصيد العرب (مسبقاً) ميدالية مضمونة في كرة القدم، ولم يسبق لأي منتخب عربي تحقيق ميدالية كروية في الدروات الأولمبية من قبل.

وشهدت المباراة التي أقيمت الإثنين في الدور قبل النهائي لمسابقة كرة القدم في الأولمبياد الباريسي بين مصر وفرنسا تفوقاً مصرياً في الشوط الأول على مستوى الأداء الخططي، والوصول للمرمى الفرنسي، وإهدار العديد من فرص التسجيل المحققة.

وفي الشوط الثاني نجح المصريون في تسجيل هدف الأسبقية عن طريق محمود صابر في الدقيقة 62، وبعد ذلك سيطر الفرنسيون على المباراة طولاً وعرضاً بفارق اللياقة والتركيز والدافعية لتحقيق التعادل، حتى تحقق لهم في الدقيقة 83 عن طريق جون فيليب ماتيتا، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الأول الإضافي من المباراة تلقى المدافع المصري عمر فايت طرداً كان بمثابة نقطة التحول في المباراة، ليسجل بعدها ماتيتا هدفاً لفرنسا، ثم أحرز ميكيل أوليسيه هدفاً ثالثاً لتنتهي المباراة 3-1 للمنتخب الفرنسي، والتأهل للنهائي للمنافسة على الميدالية الذهبية مع نظيره الاسباني، فيما يلتقي المنتخب المصري مع نظيره المغربي على الميدالية البرونزية.