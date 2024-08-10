تورونتو: أُقصيت الأميركية كوكو غوف المصنّفة ثانية عالمياً، من الدور ثمن النهائي في دورة تورونتو للماسترز في كرة المضرب، عقب خسارتها أمام الروسية ديانا شنايدر 4 6، 1 6 الجمعة.

وحققت شنايدر (20 عاماً) المصنّفة 24 أوّل فوز في مسيرتها على لاعبة من العشر الأوليات في التصنيف، في حين استمرت خيبة أمل الأميركية بعدما خرجت من ثمن النهائي أيضاً في أولمبياد باريس.

قالت الروسية الشابة "حاولت أن أكون هادئة ولكن في داخلي كنت أقول +لقد فعلتها+"، مشيرةً إلى أنها ستواجه في ربع النهائي مواطنتها ليودميلا سامسونوفا.

واحتاجت شنايدر إلى ساعة و10 دقائق فقط للتغلّب على غوف، بعد مجموعة أولى صعبة حسمتها بكسر إرسال منافستها الأخير، ثم ثانية أسهل بكسرها إرسال الأميركية مرتين.

من جهتها، علّقت غوف حاملة لقب الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى "أحياناً أتساءل إذا كان يجب عليّ اللعب أم لا"، مضيفةً أنها أرادت "اختبار نفسها" رغم "أنني لم أكن أتوقع الكثير لكنني كنت أتمنى أن أقدم أداءً أفضل".

ومن المتوقّع أن تُكمل غوف الاستعدادات للبطولة الأميركية، بالمشاركة في دورة سينسيناتي التي تحمل لقبها الأسبوع المقبل، وذلك قبل 15 عاماً على انطلاق بطولة فلاشينغ ميدوز.

وكانت سامسونوفا المصنّفة 13 عالمياً تغلّبت على البلجيكية إيليز ميرتنز 6 2، 6 4.

بدورها، بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا الثالثة ربع النهائي بفوزها على البريطانية كايتي بولتر 6 3، 6 3.

ستلعب مع الأميركية أماندا أنيسيموفا الفائزة على الروسية آنا كالينسكايا بعد انسحاب الأخيرة.