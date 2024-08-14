روما : يغادر البولندي فويتشيخ شتشيزني يوفنتوس الإيطالي الذي حرس عرينه منذ العام 2017 خلفا للاسطورة جانلويجي بوفون، حسب ما اعلن نادي تورينو الاربعاء.

وقال يوفنتوس في بيانه "توصل يوفنتوس إلى اتفاق مع فويتشيخ شتشيزني لإنهاء عقده بعد سبع سنوات من التعاون".

ووفقًا للصحافة الإيطالية فإن شتشيزني (34 عاما) يتجه لانضمام الى احد اندية الدوري السعودي.

وعمد فريق "السيدة العجوز" الذي عيّن مطلع هذا الصيف تياغو موتا مدربا له خلفا لماسيميليانو أليغري الى التعاقد مع الحارس ميكيلي دي غريغوريو من مونتسا لشغل المركز الاساسي.

وخاض الدولي البولندي الذي انضم الى صفوف يوفنتوس عام 2017 قادما من أرسنال الانكليزي الذي أعاره إلى روما بين عامي 2015 و2017، 252 مباراة بقميص البيانكونيرو وأنهى منها 103 مباريات من دون أن تهتز شباكه بأي هدف.