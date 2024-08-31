برلين : أخفق بوروسيا دورتموند المنقوص بتحقيق فوز ثان واكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه فيردر بريمن السبت في المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وصعد دورتموند وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إلى الصدارة مؤقتا بعدما كان قد فاز على ضيفه فرانكفورت بهدفين دون رد في المرحلة الافتتاحية.

وعلى الرغم من أنه كان الأخطر هجوميا وسنحت له أكثر من فرصة للتسجيل، خاصة عبر البديل كريم أديمي بتسديدة قوية بعيدة، ورأسية من نيكو شلوتربيك، فإن تصديات الحارس ميخايل تسيترير حرمته التقدّم.

ولعب دورتموند منقوصا منذ الدقيقة 73 بعد طرد شلوتربيك عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وهذه النقطة الثانية التي يحصل بريمن عليها بعد التعادل مع مضيفه أوغسبورغ 2 2.

بدوره، حقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه الأوّل على ضيفه بوخوم بهدفين دون رد، سجلهما تيم كلايدينست (67) والفرنسي فرانك أونورا (78).

وصعد مونشنغلادباخ إلى المركز الخامس بثلاث نقاط بعدما كان خسر في الرمق الأخير أمام باير ليفركوزن حامل اللقب 2 3 افتتاحا.

في المقابل، تلقى بوخوم الخسارة الثانية بعد أولى أمام لايبزيغ 0 1.

وتغلّب فرانكفورت على ضيفه هوفنهايم 3 1 محققا فوزه الأوّل مقابل خسارة أولى للضيف.

افتتح الفرنسي هوغو إيكيتيكي التسجيل لفرانكفورت (24) قبل أن يصنع بنفسه الهدف الثاني للسويدي هوغو لارسون (33).

وقلّص المهاجم المخضرم الكرواتي أندري كراماريتش النتيجة (54) لكن المصري عمر مرموش أكّد تفوّق فريقه بالهدف الثالث (56).

من جانبه، حصد فولفسبورغ أول ثلاث نقاط في فوزه على مضيفه الصاعد هولشتاين كيل بهدفين دون رد.

وانتظر لاعب الوسط ماكسيميليان أرنولد 27 دقيقة لافتتاح التسجيل، ثم صنع بعد ثلاث دقائق الهدف الثاني الذي سجّله البلجيكي سيباستيان بورناو (30).

وخطف ماينتس التعادل من مضيفه شتوتغارت 3 3 في مباراة مثيرة.

تقدّم ماينتس أولا عبر الفرنسي إنزو ميلو (8) وأضاف جيمي ليفيلينغ الثاني (15) قبل أن يُقلّص نديم أميري الفارق من ركلة جزاء (44) ويُعادل جوناثان بوركارت (62).

واعتقد بوركارت أنه سجّل الثالث لماينتس لكن حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ألغى الهدف بداعي التسلل (73).

ومنح روبن تسنتنر التقدّم لشتوتغارت بتسجيله هدفا بالخطأ في مرمى فريقه (88)، لكن البديل ماكسيم لايتش خطف التعادل (90+4).