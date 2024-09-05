زوريخ (سويسرا): تغلب نجم القفز بالزانة السويدي أرمان دوبلانتيس على حامل الرقم العالمي في سباق 400 م حواجز النروجي كارستن فارهولم، في سباق 100 م استعراضي في زيوريخ الأربعاء.

وحقق دوبلانتيس انطلاقة رائعة مسيطراً على السباق من بدايته حتى نهايته، مسجّلاً 10.37 ثوان، ليحسّن أفضل أرقامه الذي سجله في 2018 بعشرَين من الثانية.

قال دوبلانتيس (24 عاماً) المتوج بذهبية أولمبية رائعة في باريس والذي حطّم الرقم القياسي العالمي حتى الآن عشر مرات "أنا متحمّس للغاية، أشعر بأني في حالة جيدة جداً".

في المقابل، سجّل فارهولم 10.47 ثوان، وباعتباره الخاسر سيرتدي أحد قمصان دوبلانتيس في منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى الخميس.

يذكر أن الرقم القياسي العالمي للسباق يبلغ 9.58 ثوان ويحمله الأسطورة الجامايكية أوسين بولت منذ 2009.

قال فارهولم (28 عاماً) بعد خسارته "لقد حقق انطلاقة رائعة، تهانينا".

وتابع الحدث الفريد المنظّم من الشركات الراعية للرياضيَّين، نحو 2500 متفرّج في ملعب ليستيغروند، ووصل سعر التذاكر إلى 100 فرنك سويسري (118 دولار أميركي).

وبدأت المنافسة بعد جلسة تدريب مشتركة بين فارهولم ودوبلانتيس في الفترة التي سبقت لقاء موناكو الماسي العام الماضي.

قال دوبلانتيس "قال لي اني سريع، فأجبته +فلنتسابق+".

قبل فارهولم التحدي بعد ادعاء دوبلانتيس انه قادر على تحقيق الفوز "نظراً لكبريائي كان علي قبول ذلك".