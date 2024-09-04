روما : وجد نابولي الإيطالي وهدافه النيجيري فيكتور أوسميهن حلا للمشكلة الحاصلة بينهما، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لانتقاله إلى غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من دون خيار الشراء، وفقا لما أعلنه الناديان الأربعاء.

ووصل أوسيمهن إلى اسطنبول في ساعات الصباح الأولى الثلاثاء حيث كان في استقباله حشد كبير من مشجعي غلطة سراي وفق مقطع فيديو نشره النادي التركي في حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا).

وأفاد النادي التركي أن أوسميهن سيتقاضى راتبا قدره 6 ملايين يورو، في حين أكد نابولي أن صفقة الإعارة تمتد حتى 30 حزيران/يونيو 2025، موضحا أنه توصل إلى اتفاق مع مهاجمه النيجيري بشأن تجديد محتمل لعقده الذي يربطه به حتى حزيران/يونيو 2027.

ونقلت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" عن النيجيري قوله بعد وصوله إلى تركيا "الأجواء لا تصدق. من الرائع التواجد هنا ورؤية مرتنز مجددا"، في إشارة منه إلى زميله السابق في نابولي البلجيكي دريس مرتنز الذي يدافع عن ألوان غلطة سراي.

وكشف النيجيري "لقد تحدثت معه قبل مجيئي إلى هنا".

وبات أوسيمهن خارج حسابات نابولي الذي لم يدرجه في قائمته لخوض الدوري الإيطالي لأن ابن الـ25 عاما اتخذ القرار بعدم اللعب مجددا للفريق الجنوبي، وفق ما أكد مدير النادي جوفاني مانا في وقت سابق.

وسقط نابولي في حالة من الفوضى عقب فوزه بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه في الموسم ما قبل الماضي، بقيادة أوسيمهن الذي سجل 26 هدفا في الكالتشو.

وتراجع أداء النادي الجنوبي في الموسم المنصرم واستعان بثلاثة مدربين لينهي الدوري في المركز العاشر، لكن رغم هذا التخبط تمكن أوسيمهن من تسجيل 17 هدفا في 32 مباراة في جميع المسابقات.

وبعدما أقفل سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، خرج تشلسي الإنكليزي من الصورة، ثم لحق به المهتم الآخر الأهلي السعودي بعدما أقفل باب الانتقالات في الدولة الخليجية ليل الإثنين.

وكانت مسألة عدم الانتقال إلى الأهلي محسومة وفق ما أفاد مانا قبل أيام حين قال "سوق الانتقالات (في بعض الدول) لا يزال مفتوحا، هناك العديد من الخيارات، لكني لا أعتقد أن فيكتور سيذهب إلى السعودية في هذه النافذة من الانتقالات".

وبما أن باب فترة الانتقالات في تركيا ما زال مفتوحا، كان غلطة سراي الوجهة المقبلة لأوسيمهن، لكن مع حديث عن شروط معينة، بينها التمديد مع نابولي حتى 2027 واشتراط اللاعب في عقد الإعارة على السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية مطلع 2025 في حال أتى عرض من أحد الأندية العشرة التي أدرجها النيجيري، وذلك وفق ما أفادت قناة "أي سبور" التركية، على أن يتقاضى غلطة سراي تعويضا ماليا صغيرا بحسب التقارير الإعلامية الإيطالية.

وانضم أوسيمهن في غلطة سراي إلى زميله السابق مرتنز، مهاجم إنتر السابق الأرجنتيني ماورو إيكاردي، المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي والنجم المغربي حكيم زياش.

ومن أجل تعزيز موقفه في أي مفاوضات مع الفرق الراغبة بضم النيجيري الصيف المقبل، سيمدد عقد أوسيمهن تلقائيا حتى حزيران/يونيو 2027، مع تخفيض قيمة البند الجزائي للسماح له بالرحيل من 130 مليون يورو إلى 75 مليونا بحسب الصحافي الإيطالي الشهير المتخصص بالانتقالات فابريتسيو رومانو.