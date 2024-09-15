طوكيو: يستهل النصر السعودي حملة البحث عن تتويجه الاول في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الساعي إلى إضافة اللقب لمجموعته الفاخرة، وذلك عندما يواجه الشرطة العراقي الإثنين في الجولة الأولى من منافسات النسخة الجديدة للمسابقة.

ويغيب رونالدو عن مباراة الغد بسبب وعكة صحية حسبما أعلن ناديه الأحد على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا).

قال "تعرض قائد الفريق الأول كريستيانو رونالد الى وعكة صحية (عدوى فيروسية)، وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر اليوم".

وانتهت محاولة رونالدو الأولى مع فريق العاصمة الرياض، في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح أمام العين الإماراتي الذي أحرز اللقب لاحقا، ويستهل فريقه مشواره على أرض الشرطة بطل العراق في آخر ثلاثة مواسم.

وستكون الأندية السعودية مرشّحة للمنافسة على اللقب، خصوصا بعد التعاقدات الباذخة التي أجرتها الموسم الماضي. فبعد قدوم رونالدو (39 عاما وصاحب أكثر من 900 هدف في مسيرته الخارقة)، مطلع 2023، استُقدم أمثال الفرنسي كريم بنزيمة إلى الاتحاد والبرازيلي نيمار إلى الهلال الذي لم يستفد منه كثيرا لاصابته.

وكان المهاجم الدولي الإنكليزي إيفان توني آخر القادمين إلى الأهلي مقابل أكثر من 45 مليون دولار أميركي، ويبدأ فريقه مشواره مستضيفا برسيبوليس الإيراني.

وتقام مباراة الشرطة والنصر على استاد المدينة الدولي في بغداد الذي يتسع لـ35 ألف متفرج، بعد أن نقلها الاتحاد الآسيوي من استاد كربلاء الدولي لعدم جاهزيته.



ويسعى الشرطة إلى الاستفادة من فترة استعداداته المستقرة مبكرا عندما جدد لمدربه المصري مؤمن سليمان والثنائي السوري محمود المواس وفهد اليوسف.

لم يتردد سليمان عن الإفصاح بصعوبة المهمة "المواجهة ليست سهلة وعلينا ان نخرج بنتيجة مرضية قبل العقبة الثانية أمام الهلال في الرياض. نملك لاعبين نثق بهم كثيرا خاصة في مثل هذه المواجهات".

واتخذت الجهات الحكومية والأمنية تدابير صارمة للمحافظة على اجواء وسلامة المباراة وعدم السماح بأي تدافع جماهيري محتمل.

24 فريقا ودور اقصائي بنظام التجمع

ومع تغيّر عدد المشاركين إلى 24 فريقاً، سيقام الدور الاقصائي بدءا من ربع النهائي بنظام التجمع في السعودية، المرشحة الوحيدة لاستضافة مونديال 2034.

وسيحصل الفائز على جائزة تبلغ 12 مليون دولار أميركي على الأقل.

وتوزعّت الأندية الـ24 على مجموعتين في منطقتي الشرق والغرب، بحيث تقام 12 مباراة في كل من الجولات الثماني، وهو نظام جديد ينفّذ للمرة الأولى في بطولات الأندية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي.

يواجه كل فريق ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارجها، حتى 19 شباط/فبراير 2025.

يتأهل أول ثمانية فرق من كل مجموعة إلى دور الـ16 المقرر في آذار/مارس، قبل تحوّل المنافسة بدءا من ربع النهائي إلى السعودية من 25 نيسان/أبريل لغاية 4 أيار/مايو 2025.

الهلال للقب خامس

وبعد سقوطه أمام العين في نصف النهائي، يستهل قطب الرياض الآخر الهلال حملته لتعزيز رقمه القياسي البالغ خمسة ألقاب، وذلك في مشاركته التاسعة عشرة، القياسية مع باختاكور الأوزبكي (بما في ذلك دوري أبطال آسيا بشكله السابق).

لكن الفريق الذي يحل على الريان القطري الثلاثاء، لا يزال ينتظر عودة نيمار الذي تعرض لاصابة قوية بركبته مع منتخب بلاده، بعد قدومه العام الماضي بصفقة كبيرة من باريس سان جرمان الفرنسي.

تعاقد الفريق الأزرق مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنكليزي، لينضم إلى باقي النجوم أمثال الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش.

وحلّ النصر وصيفا بفارق كبير عن الهلال الموسم الماضي في الدوري السعودي، وهو يمتلك إلى جانب رونالدو، المهاجم السنغالي ساديو مانيه، المدافع الإسباني أيمريك لابورت والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

العين لتكرار الانجاز

وتتركز الأنظار على العين الذي فاجأ الجميع الموسم الماضي، باحراز لقبه الثاني بعد الاول في 2003، على حساب يوكوهاما ماريوس الياباني 6 3 بمجموع المباراتين.

يستقبل السد، الفريق القطري الوحيد المتوج في 2011، على استاد هزاع بن زايد، في الظهور السابع عشر للفريقين في البطولة.

ويلعب مواطنه الغرافة المتأهل من الدور التمهيدي على أرض استقلال الإيراني في طهران.

ويستضيف استاد بونيودكور أول لقاء على الإطلاق بين باختاكور، المتوج بلقب الدوري المحلي مرة خامسة تواليا، والوصل الإماراتي.

الشرق لاستعادة الهيمنة

في الشرق، حققت الأندية اليابانية أفضل النتائج في المواسم الأخيرة، وتشارك عبر يوكوهاما مارينوس الوصيف والذي أقال مدربه الأسترالي هاري كيويل لسوء النتائج المحلية، فيسيل كوبي وكاواساكي فرونتالي.

ويحمل لواء كوريا الجنوبية كل من بوهانغ ستيلرز حامل اللقب ثلاث مرات، أولسان المتوج في 2012 و2020 وغوانغجو الوحيد المشارك للمرة الأولى.

ورغم تراجع مستوى التعاقدات في الصين، لا يزال لاعب الوسط الهجومي البرازيلي المخضرم أوسكار، لاعب تشلسي الإنكليزي السابق، في صفوف شنغهاي بورت الذي يقوده الأسترالي كيفن موسكات.