باريس : استُبدل الأسترالي دانيال ريكياردو سائق آر بي المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد، بالنيوزيلندي ليام لاوسون حتّى نهاية موسم 2024، وفقا لما أعلن فريقه الخميس.

وانتهى عقد ريكياردو (35 عاما) مع ختام جائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة الثامنة عشرة من بطولة العالم، ولن يستمر مع آر بي قبل ست مراحل على انتهاء البطولة.

وسبق أن حلّ الشاب لاوسون (22 عاما) مكان ريكياردو في خمسة سباقات العام الماضي حين أصيب الأسترالي بكسر في معصمه خلال حادث في جائزة هولندا الكبرى.

وقال الفرنسي لوران ميكيس مدير آر بي "لقد جلب دانيال الكثير من الخبرة والموهبة إلى الفريق بروح رائعة، مما ساعد الجميع على التطور وتعزيز روح الفريق المتماسكة. لقد كان دائما رجلا نبيلا سواء داخل المضمار أو خارجه ولم تفارق البسمة وجهه أبدا. سنفتقده، لكنه سيظل دائما يحتفظ بمكانة خاصة داخل عائلة آر بي".

وأضاف "قاد ليام لنا في الموسم الماضي، وتكيّف بشكل جيد في ظل ظروف صعبة، لذا سيكون الانتقال طبيعيا".