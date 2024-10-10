شنغهاي : بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا الدور نصف النهائي من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف المصنف خامسا والذي كان يعاني من اصابة في كتفه 6 1 و6 4 الخميس.

وسيلتقي سينر في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الاسباني كارلوس الكاراس المصنف ثالثا والتشيكي توماس ماخاتش في وقت لاحق اليوم.

وقال سينر "بطبيعة الحال، أنا سعيد جدا، اعتقد بأننا نعرف بعضنا البعض جيد جدا، كانت المباراة تكتيكية بامتياز".

واضاف "انه شعور رائع التواجد في نصف النهائي، انها دورة مميزة بالنسبة الي".

وكانت المواجهة الـ14 بين اللاعبين ويتقاسم كل منهما الفوز في 7 مباريات، علما بأن مدفيديف كان حتى نيسان/ابريل 2023 يتقدم بستة انتصارات نظيفة.

جاءت المجموعة الأولى من طرف واحد حيث نجح سينر في حسمها في 25 دقيقة فقط، بعد أن كسر ارسال منافسه مرتين في الشوطين الثاني والسادس.

في المقابل، كانت المجموعة أكثر تنافسية وتقدم فيها الإيطالي 5 4 والإرسال في حوزته قبل أن ينقذ فرصة كسر ارسال كانت ستفرض التعادل 5 5، ثم يفوز بثلاث نقاط تواليا حاسما النتيجة في صالحه.