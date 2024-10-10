ووهان (الصين) : بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة الثانية عالميا الدور ثمن النهائي من دورة ووهان الصينية لكرة المضرب حاصدة فوزها الـ 50 هذا الموسم على حساب التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6 4 و6 4.

وتبحث سابالينكا عن تقليص الفارق مع البولندية إيغا شفيونتيك متصدرة التصنيف العالمي للسيدات في ظل غياب الأخيرة عن الدورة اثر انفصالها عن مدربها في الاعوام الثلاثة الماضية توماش فيكتوروفسكي.

وستكون الفرصة سانحة للبيلاروسية لتضييق الخناق على شفيونتيك في حال حققت نتيجة ايجابية في ووهان، حيث من المتوقع ان يشتعل الصراع بينهما في بطولة "دبليو ايه تي" الختامية المقررة في العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل.

وعلّقت سابالينكا عن خصومتها مع شفيونتيك قائلة "وجود هذه الخصومة مع إيغا هو شيء كبير جدا لكرة المضرب وشيء مطلوب جدا، برأيي، لتنس السيدات".

وتابعت سابالينكا التي ستواجه الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا في الدور ثمن النهائي "استمرار هذه المنافسة سيكون أمرا جيدا للتنس".

وكانت سابالينكا (26 عاما) أمضت ستة أسابيع في صدارة التصنيف العالمي العام الماضي، ورأت انّ استعادة المركز الاول "من أكبر أهدافها".

وقالت عن شفيونتيك "آمل أن تتوصل إلى حل في قضية المدرب وأن تعود إلى النهائيات وهي في أفضل حالاتها.

"آمل أن نتواجه وجها لوجه في معركة على المركز الأول في التصنيف العالمي".

وواصلت الأميركية كوكو غوف عروضها القوية بعد فوزها بدورة بكين الأحد وتمكنت من تخطي البلغارية فيكتوريا توموفا 6 1 و6 2.

وانتزعت غوف فوزها السابع تواليا وستواجه في الدور المقبل الأوكرانية مارتا كوستيوك (13).

وقالت غوف "أنا متعبة بعض الشيء من الناحية الذهنية والجسدية، لأكون صادقة. لكن عندما دخلت الملعب، شعرت بأنني بخير".

كما فازت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنّفة ثانية في الدورة ووصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز على الروسية أناستازيا بوتابوفا بعد انسحاب الأخيرة بسبب الاصابة، في حين كانت بيغولا متقدمة 6 2 و2 0.

بدورها، تغلبت الإيطالية جازمين باوليني السادسة على الصينية يوان يوي 6 4 و6 3.

ستلعب ابنة الـ28 عاما مع الروسية إيريك ميرا أندرييفا بعد فوزها على مواطنتها ميرا أندرييفا ابنة الـ19 عاما بسهولة 6 3 و6 1.

وودعت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطلة ويمبلدون المنافسات بخسارتها أمام الأميركية هايلي بابتيست (102) 6 3 و7 5 في 94 دقيقة.