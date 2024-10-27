مكسيكو : أحرز سائق فيراري الاسباني كارلوس ساينس جونيور المركز الأول في سباق جائزة المكسيك الكبرى، الجولة العشرين من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، الأحد على حلبة يرمانوس رودريغيس في مكسيكو سيتي.

وتفوق ساينس الذي أحرز المركز الأول للمرة الاولى في المكسيك والرابعة في مسيرته الاحترافية، على سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس وزميله في الفريق الايطالي شارل لوكلير من موناكو.

وفرض ساينس سيطرته على مجريات السباق الذي انطلق من مركزه الاول، وعلى الرغم من فقدانه منذ اللفة الاولى لصالح سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن نجح في استعادته في اللفة التاسعة وحافظ عليه حتى النهاية.

وشهدت بداية السباق منافسة مثيرة واحتكاكا أكثر من مرة بين فيرستابن ونوريس، دفع ثمنها بطل العالم في الأعوام الثلاثة الأخيرة بمعاقبته بإضافة 20 ثانية الى توقيته فأثرت بشكل كبير على سباقه الذي أنهاه في المركز السادس.

وقال ساينس "شكرا مكسيكو، شيء استثنائي ان أتواجد هنا على هذه الحلبة واحصل على مساندة هذه الحماهير. أردت ان أفوز بهذا السباق وكنت أتوق لذلك قبل مغادرة فيراري"، في إشارة الى رحيله في الموسم المقبل وحلول البريطاني لويس هاميلتون مكانه.

وأضاف الاسباني الذي حقق فوزه الثاني هذا الموسم بعد الاول في جائزة استراليا الكبرى "تبقى 4 سباقات على نهاية الموسم وسأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات".

وعن تجاوزه لفيرستابن، قال "لم أجهز لتجاوزه، لكنني كنت أعرف أنه يتعين علي القيام بذلك إذا رغبت في الفوز، حاولت مفاجأته لأنه من الصعب القيام بذلك".