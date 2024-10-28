لوس انجليس : حقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزه الأول هذا الموسم على مضيفه إنديانا بايسرز 118 114 بعد التمديد الأحد، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، وذلك بفضل النقاط الـ45 التي سجلها تايريز ماكسي.

وعانى سيكسرز في أول مباراتين بسبب غياب نجمه العملاق جويل إمبيد بداعي الإصابة وتأخّر المشاركة الأولى للاعبه الجديد بول جورج، الذي شارك في مباراة كل النجوم "أول ستار" تسع مرات، لإصابة في الركبة أيضا.

لكن ماكسي ضمِن الفوز الأول لفريقه على الرغم من البداية الصعبة وإهداره النقاط، مقدّما نفسه بقوة في الوقت الذي كان فريقه بأمسّ الحاجة إليه.

ولم يسجّل ماكسي سوى محاولتين من ست في النصف الأول وأضاع أول سبع محاولات في الربع الثالث، قبل أن يجد الطريق نحو أن يكون أفضل مسجّل في المباراة، مانحا التقدم 79 78 مسجلا بعد قفزة من مسافة ثلاثة أمتار قبل 2.3 ثانية على انتهاء الربع الرابع الذي سجل فيه 14 نقطة وتبادل خلاله الفريقان التقدم عشر مرات.

واتجهت المباراة إلى التمديد، بعد أن سجّل تايريز هاليبرتون من إنديانا ثلاثية معادلا النتيجة 105 105 قبل 3.5 ثانية، وأضاع ماكسي محاولة ثلاثية لحظة انتهاء الوقت.

وافتتح ماكسي بنفسه الوقت الإضافي برمية ثلاثية ولم يتأخر فريقه بالنتيجة من بعدها. ليلة ماكسي الكبيرة جاءت بعد أن سجل بنسبة 29.6% فقط خلال أول مباراتين.

قال "لم أكن مستاء كثيرا من أدائي الهجومي في المباراتين السابقتين بقدر ما كان يهمني جهدنا كفريق. لقد كنت أسمح لهجومي أن يؤثر على جهدي الدفاعي".

وتابع "اليوم بذلت جهدا كبيرا في الدفاع، الأمر الذي ساعدني وجعلنا نستفيد من ذلك".

وأضاف كاليب مارتن 17 نقطة و12 متابعة، كما سجّل كيلي أوبري 14 نقطة مع 8 متابعات، فيما أحرز أندريه دروموند تسع نقاط مع 17 متابعة.