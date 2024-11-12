إيلاف من القاهرة: في غضون 6 أشهر فقط، ارتفعت القيمة السوقية للنجم المصري عمر مرموش لاعب فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر من 20 مليون يورو في أيار (مايو) الماضي، إلى 40 مليون يورو في الوقت الراهن، وتحديداً منذ تشرين الأول (أكتوبر)، وهي قيمة مرشحة للارتفاع في الأسابيع المقبلة بالنظر إلى الأداء المذهل الذي يقدمه مع فريقه الألماني، وتصدره قائمة اللاعبين الأكثر صناعة وتسجيلاً للأهداف في دوريات أوروبا الكبرى.

ووفقاً لتقرير صحيفة "سبورت" الكتالونية المقربة من نادي برشلونة، فإن مرموش مرشح بقوة لخلافة روبرت ليفاندوفسكي في صفوف برشلونة، ويستعد مرموش لأن يكون أحد أكثر اللاعبين الذين سيتم الحديث عنهم في أوروبا قبل فترة الانتقالات المقبلة بفضل تألقه التهديفي مع آينتراخت فرانكفورت.

وبرز الدولي المصري من فترة غموض نسبي في فرانكفورت الموسم الماضي ليسجل 12 هدفا في الدوري الألماني (17 في جميع المسابقات). وجاء هذا التطور بعد أن أطلقه فولفسبورج في عام 2023، حيث سجل 6 أهداف فقط في 48 مباراة إجمالية، إلا أن تطوره كان مذهلاً فيما بعد.

ويبدو أن مرموش قادر بالفعل على تجاوز أرقام الموسم الماضي بشكل مريح في الموسم الحالي 2024-2025 ، حيث سجل 11 هدفًا في 10 مباريات فقط بالدوري الألماني وبلغ إجمالي أهدافه 14 هدفا في 16 مباراة، فضلاً عن صناعته 10 أهداف.

الضربات الثابتة سلاح مرموش

وتعد الكرات الثابتة سلاحا خاصا للنجم البالغ من العمر 25 عاما. ففي يوم الأحد، كانت الركلة الحرة الحاسمة في فوز فرانكفورت على شتوتغارت في الدوري الألماني هي الهدف الثالث من هذا النوع في نفس العدد من المباريات، بعد هدفين ضد بوخوم وسلافيا براج في الدوري الألماني والدوري الأوروبي على التوالي.

كان آخر لاعب في نادٍ في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يسجل أهدافا من ركلات حرة مباشرة في ثلاث مباريات متتالية هو ليونيل ميسي ، فقد حقق ليو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات ذلك مع ناديه السابق برشلونة في مباريات متتالية في الدوري الإسباني ضد ريال بيتيس وإسبانيول وفياريال في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من عام 2019.

ومن المفهوم أن يرتبط اسم مرموش بأندية أكبر من فرانكفورت، فقد أصبح آرسنال ومانشستر يونايتد، ثم برشلونة وليفربول على رأس الأندية التي ترغب في الحصول على توقيعه، كما فشل نوتنغهام فورست في الحصول على توقيعه في نهاية فترة الانتقالات الماضية.

مرموش وصلاح

ورغم أن مرموش لاعب مختلف عن مواطنه محمد صلاح ، إلا أنه مرشح ليكون البديل المحتمل له في ليفربول إذا انتهى عقده ورحل عن أنفيلد في الصيف المقبل، وفي هذا الصدد، أفادت تقارير في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر أن اتصالات جرت مع النادي الألماني.

ومن وجهة نظر فرانكفورت، فمن الواضح أنهم يرغبون في الاحتفاظ بأفضل هدافي الفريق، لكنهم يدركون أن جلب مبلغ كبير من المال إلى النادي ليس بالأمر السهل، وقال ماركوس كروش المدير الرياضي للنادي في تشرين الأول (أكتوبر) : "بالنسبة لنا، لا نريد أن نخسر العديد من اللاعبين الأساسيين. يجب أن أقول بصراحة أنه لا يوجد لاعب في آينتراخت لا يمكن بيعه، لكننا نريد الحفاظ على الفريق في نفس الوقت".