كينغستون : قاد ريكاردو بيبي المنتخب الأميركي حامل اللقب الذي يقوده المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو للفوز خارج أرضه على حساب جامايكا 1 0 ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أمم الكونكاكاف الخميس.

وسجّل بيبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة، في حين أضاع لجمايكا ديماراي غراي ركلة جزاء تصدى لها الحارس الأميركي مات تورنر قبل أن يُطرد مايسون هولغايت قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وحقّق بوكيتينو مدرب توتنهام وتشلسي الانكليزيين وباريس سان جرمان الفرنسي السابق فوزه الثاني في مبارياته الثلاث التي خاضها الى حدّ الآن مع منتخب "العم سام"، حيث يسعى لتحقيق نقلة نوعية في اداء الفريق قبل استضافة كأس العالم 2026 بالمشاركة مع كندا والمكسيك.

وقال بيبي بعد المباراة لقناة "تي أن تي": "حققنا النتيجة المرجوة والآن حان الوقت لمحاولة تحقيقها على أرضنا".

وتابع "إنه فريق صعب اللعب ضده ولكن إذا وضعت نفسي في الأماكن الصحيحة فسوف أجد دائما مساحة لتسجيل هدف".