لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجّل جون كولينز سلّة الفوز قبل ست ثوان من نهاية المباراة ليقود يوتا جاز لإلحاق الهزيمة الرابعة تواليا بدالاس مافريكس 115 113 الخميس ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان كولينز افضل مسجّل ليوتا بـ 28 نقطة، منها 13 في الربع الثالث الذي نجح فيه جاز بقلب الطاولة على منافسه والتفوّق عليه 38 21 ليتقدم بفارق 16 نقطة بإحدى فتراته.

الا انّ مافريكس تمكن من العودة بقيادة نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب الـ 37 نقطة، وقدّم اداء رفيعا في الربع الرابع لينتزع التقدم 110 108 قبل دقيقتين من النهاية.

الا انّ كولينز سجّل سلة ساحقة قبل 37 ثانية ليمنح يوتا التقدم بفارق ثلاث نقاط (113 110)، قبل أن يُعادل كلاي تومسون النتيجة بتصويبة ثلاثية بعيدة.

وفيما كان الوقت الإضافي بلوح في الأفق، نجح الفيلبيني الأميركي جوردان كلاركسون في اختراق الدفاع والتمرير لكولينز تحت السلّة حيث استطاع الاخير تسجيل سلة الفوز وهو الثالث ليوتا مقابل 8 هزائم.

في المقابل، بات في رصيد دالاس 5 انتصارات و7 هزائم.

وكان كولينز من بين ستة لاعبين لدى يوتا تمكنوا من اجتياز عتبة العشر نقاط، حيث أضاف كلاركسون 20 نقطة قادما من دكة البدلاء، كما أسهم كولن سيكستون 16.

ومن جانب دالاس، أسهم تومسون بـ 17 نقطة بينها خمس ثلاثيات وسط غياب صانع اللعب النجم كايري إرفينغ.

وأسف مدرب مافريكس جايسون كيد عن العادة السيئة لفريقه في الفترة الأخيرة بتسجيل بدايات ضعيفة.