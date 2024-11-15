تورينو (إيطاليا) : ضمن الألماني ألكسندر زفيريف المصنّف ثانيا عالميا مكانا له في الدور نصف النهائي من بطولة الماسترز "ايه تي بي" الختامية في كرة المضرب المقامة في تورينو بعد فوزه بالمجموعة الاولى من مباراته الاخيرة ضمن دور المجموعتين امام الإسباني كارلوس ألكاراس الثالث الجمعة.

وحسم زفيريف المجموعة لمصلحته 7 6 (5/7) بعد أكثر من ساعة من المنافسة القوية مع ألكاراس، ليؤكد تأهله الى الدور نصف النهائي بمعزل عن نتيجة المباراة.

من جهته، لم يعد مصير ألكاراس بطل ويمبلدون ورولان غاروس بين يديه بعد ان عانى على مدار هذا الأسبوع في تورينو.

وفي حال تغلب الإسباني على زفيريف، قد يودّع ايضا البطولة بحال فوز النروجي كاسبر رود على الروسي اندري روبليف بمجموعتين نظيفتين في وقت لاحق.

اما الخسارة، فستعني أن على ألكاراس انتظار حصول مفاجأة تقضي بفوز روبليف بمجموعتين نظيفتين، وهو أمر صعب خصوصا انّ الاخير خسر مبارياته الست الاخير في البطولة وذلك للاحتفاظ بالأمل في التأهل.