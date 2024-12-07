موناكو : عاد موناكو الى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين وتغلب على ضيفه تولوز 2 0 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستعاد فريق الإمارة المركز الثاني مؤقتا بعد ان خسره الاسبوع الماضي بفارق الاهداف لمصلحة مرسيليا (26 نقطة) الذي تغلب عليه 2 1 الاسبوع الماضي، حيث بات في رصيده 29 نقطة بفارق 5 عن باريس سان جرمان المتصدر الذي سقط في فخ التعادل السلبي امام أوكسير الجمعة، في حين تجمّد رصيد تولوز عند 18 نقطة في المركز العاشر.

ويستطيع مرسيليا استعادة المركز الثاني في حال فوزه مضيفه سانت اتيان الاحد.

ويدين فريق المدرب النمسوي أدولف هوتر بفوزه المهم قبل مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الى العاجي ويلفريد سينغو (50) والسويسري بريل إمبولو (82).

وخسر موناكو مباراتيه الاخيرتين امام مرسيليا 1 2 وامام بنفيكا البرتغالي 2 3 في دوري الأبطال الاسبوع الماضي.

وهيمن أصحاب الأرض على المواجهة منذ بدايتها، لكنهم عانوا الامرَين لافتتاح التسجيل حيث انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي.

لكن سرعان ما استثمر فريق الامارة أفضليته بافتتاح التسجيل من كرة رأسية لسينغو اثر تمريرة السنغالي لامين كامارا (50).

ولم يستطع تولوز الوقوف ندّا لمنافسه، واستقبلت شباكه هدفا ثانيا قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الاصلي بعد أن تابع إمبولو كرة برأسه فوق الحارس غيوم ريست.