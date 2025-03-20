غوغويانغ، كوريا الجنوبية : انتزعت سلطنة عمان تعادلا ثمينا من أرض كوريا الجنوبية 1 1 الخميس على ستاد غويانغ، في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وسجل علي البوسعيدي هدف عمان المتأخر(80)، بعدما كان هوانغ هي تشان افتتح التسجيل لكوريا الجنوبية (41).

وأبقت كوريا الجنوبية على صدارتها للمجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، بفارق 4 عن العراق الوصيف والذي يلعب لاحقاً مع الكويت، في حين بقيت عمان رابعة ولها 7 نقاط.

وطبقت عمان ما وعد به مدربها رشيد جابر في المؤتمر الصحافي قبل المباراة "بالاعتماد على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي"، حيث عانى نجم توتنهام الإنكليزي هيونغ مين سون في اختراق دفاع المنتخب الضيف المتماسك.

وغابت الفرص السانحة في المباراة طويلا وكانت الأولى عمانية عبر تسديدة قوية زاحفة من عبد الرحمن المشيفري تصدى لها حارس المرمى جو هيون وو ببراعة وأبعدها إلى ركنية (39).

وافتتحت كوريا الجنوبية التسجيل من أول فرصة لها بعد تمريرة طويلة من لاعب باريس سان جرمان الفرنسي كانغ إن لي بعد دقيقتين من مشاركته بديلا لبايك سيون سو المصاب، إلى تشان الذي هرب من الرقابة ثم سدد في شباك الحارس إبراهيم المخيني(41).