ميلانو (إيطاليا) : سيبدأ مهاجم برشلونة الإسباني لكرة القدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء أمام إنتر الإيطالي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، لكن "سيلعب إذا كان فريقه يحتاج إليه" بعد تعافيه من إصابة في فخذه الأيسر، حسب ما أكد مدربه الألماني هانزي فليك الإثنين.

وقال فليك في مؤتمر صحافي عقده عشية المواجهة المنتظرة في ملعب "جوزيبي مياتسا" في ميلانو عن ليفاندوفسكي (36 عاما) متصدر ترتيب الهدافين في "الليغا" برصيد 25 هدفا "لقد ناقشنا المسألة أمس. كل شيء يسير على ما يرام".

وبعد العادل 3 3 ذهابا في مباراة مشوقة في برشلونة، قال المدرب الألماني البالغ 60 عاما الذي يمكن أن يقود فريقه إلى رباعية تاريخية في موسمه الأول في كاتالونيا، أن على لاعبيه "الدفاع بشكل أفضل" للوصول إلى النهائي الذي سيقام في ميونيخ الالمانية.

وأضاف "لقد تمكن إنتر من تحويل فرصه في مباراة الذهاب. إنه فريق لديه فكرة واضحة للعبة، والأهم من ذلك هو إغلاق المساحات بشكل جيد وأن يشارك الجميع في الدفاع. هو فريق قوي مع الكثير من الخبرة".

وتابع مدرب بايرن ميونيخ والمنتخب الالماني سابقا "سيتعيّن علينا أن ندافع بشكل أفضل، وسنقوم بإجراء تغييرات في هذا الاتجاه"، داعيا لاعبيه إلى "الاستمتاع" في الميدان، من دون "الضغط على أنفسهم وإظهار مدى قوتهم".

في المقابل، قال صانع الألعاب داني أولمو إن مواجهة الثلاثاء ستكون "فرصة عظيمة للاحتفال بقصة" ناديه الذي تدرج في صفوفه، "بعد عشر سنوات من التتويج الأخير في دوري الأبطال مع نجومه السابقين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريس.