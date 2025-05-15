إيلاف من الرباط: تأهل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، الخميس، إلى نهائي كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر، وذلك عقب فوزه بهدف لصفر على نظيره المصري، في دور نصف النهائي ، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وفرض المنتخب المغربي أسلوب لعبه على معظم أطوار المقابلة، قبل أن ينجح البديل يونس العبضلاوي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 79.

وكان المنتخب المغربي قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم التي تحتضنها التشيلي ما بين 27 سبتمبر و19 أكتوبر المقبلين؛ وذلك إلى جانب ثلاثة منتخبات إفريقية أخرى، هي مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

ويواجه المنتخب المغربي، في نهائي البطولة القارية نظيره الجنوب إفريقي، الذي تفوق على نظيره النيجيري، بهدف لصفر في ثاني مواجهتي المربع الذهبي.

وسبق للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أن فاز بالكأس القارية سنة 1997 تحت قيادة المدرب المغربي رشيد الطاوسي.

وعلى صعيد المونديال، سبق للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أن شارك في نهائيات كأس العالم، خلال دورات تونس (1977)،وماليزيا (1997)، وهولندا (2005) التي وصل فيها إلى مرحلة دور نصف النهائي، تحت قيادة المدرب المغربي فوزي جمال.

ويأتي تأهل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة إلى المونديال، وقبله فوز منتخب أقل من 17 سنة بكأس إفريقيا وضمان عبوره إلى نهائيات كأس العالم التي تنظم بقطر ما بين 3 و27 نوفمبر المقبل، وفوز المنتخب النسوي لكرة القدم داخل القاعة بكأس إفريقيا وتأهله إلى مونديال الفلبين، فضلا عن فوز المنتخب الأولمبي (أقل من 23 سنة) بكأس إفريقيا وتتويجه ببرونزية الأولمبياد، وسيطرة المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة بقيادة هشام الدكيك، قاريا وعربيا، ليؤكد مرحلة التوهج التي تمر منها كرة القدم المغربية منذ مونديال قطر للكبار.