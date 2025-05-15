مدريد : حسم برشلونة لقبه الثامن والعشرين في الدوري الإسباني لكرة القدم قبل مرحلتين على ختام الموسم، وذلك بفوزه على مضيفه وجاره الكاتالوني إسبانيول 2 0 الخميس في لقاء سبقته حادثة دهس "عرضية" خارج الملعب ما أدى إلى تعرض 13 شخصا على أقل تقدير لإصابات طفيفة، وفق ما أعلنت السلطات التي أوقفت سائق السيارة.

ودخل فريق المدرب الألماني هانزي فليك مباراة المرحلة السادسة والثلاثين وهو متقدم على غريمه وملاحقه ريال مدريد بطل الموسم الماضي بفارق أربع نقاط بعد فوز الأخير القاتل على ريال مايوركا 2 1.

وبفوزه السادس تواليا والخامس عشر في آخر 16 مرحلة ومحافظته على سجله الخالي من الهزائم منذ المرحلة الثامنة عشرة في 21 كانون الأول/ديسمبر ضد أتلتيكو مدريد (1 2)، رفع برشلونة رصيده إلى 86 نقطة وبات متقدما بفارق 7 نقاط على ريال قبل مرحلتين من نهاية الموسم، حاسما بذلك الدوري الذي ضمه إلى لقبي الكأس السوبر وكأس الملك اللذين أحرزهما على حساب غريمه الملكي بالذات.

وباستثناء خيبة الخروج الدراماتيكي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد إنتر الإيطالي بالخسارة إيابا 3 4 بعد التمديد في لقاء تلقى فيه هدف التعادل 3 3 في الوقت بدل الضائع، قدم برشلونة موسما أول رائعا بقيادة فليك.

وضد فريق لم يفز على جاره العملاق على صعيد الدوري منذ 21 شباط/فبراير 2009 (2 1)، لم تكن بداية برشلونة قوية وأفلت من ثلاث فرص خطيرة لأوركو غونساليس (4) وخافي بوادو (12) الذي أجبر في محاولته الثاني الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني على التدخل ببراعة لإنقاذ فريقه (16).

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 36 ليهدد مرمى جاره بشكل حقيقي إثر لعبة جماعية وتسديدة من لامين جمال علت العارضة.

ورغم استحواذه على الكرة الذي وصل إلى قرابة 80 بالمئة في النصف الأول من اللقاء، اكتفى برشلونة بالتسديدة مرة واحدة بين الخشبات الثلاث في أسوأ أداء هجومي له منذ فترة طويلة.

وفي بداية الشوط الثاني، تعرض برشلونة لضربة بإصابة المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو الذي ترك مكانه لباو كوبارسي (51)، وذلك قبل ثوان معدودة من افتتاح التسجيل بهدف رائع لجمال الذي توغل في الجهة اليمنى قبل أن يطلق الكرة بيسراه من مشارف المنطقة قوسية إلى الزاوية اليمنى العليا للمرمى (53).

ورفع ابن الـ17 ربيعا رصيده إلى 8 أهداف في الدوري و17 في 53 مباراة خاضها في كافة المسابقات هذا الموسم.

وباتت مهمة برشلونة أسهل بكثير حين اضطر إسبانيول إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع الأوروغوياني لياندرو كابريرا الذي نال في بادئ الأمر بطاقة صفراء بسبب خطأ على جمال ثم باتت حمراء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (80).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الوقت بدل الضائع حين سجل البديل فيرمين لوبيس الهدف الثاني بعد تمريرة من جمال (90+5)، ليؤكد بذلك الفوز وتتويج فريقه باللقب.

بلباو في دوري الأبطال

وبهدف متأخرين من غوركا غوروسيتا (76) وداني فيفيان (89) تغلب أتلتيك بلباو على مضيفه خيتافي 2 0 وحسم تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما بات على بعد ثماني نقاط من ريال بيتيس السادس الذي تعثر بتعادله مع مضيفه رايو فايكانو 2 2.

ورغم التعادل، أبقى ريال بيتيس على آماله الضئيلة بخوض دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2005 2006 بإنقاذ نقطة التعادل 2 2 أمام فايكانو بعدما كان متأخرا بهدفين نظيفين.

وقبل مرحلتين على ختام الموسم، يجد بيتيس نفسه على بعد خمس نقاط من فياريال، صاحب المركز الخامس الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال والفائز الأربعاء على ليغانيس 3 0.

وأنهى فايكانو الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما خورخي دي فروتوس (37) والفرنسي فلوريان لوجون (6+45)، لكن بيتيس عاد في الشوط الثاني بفضل الكولومبي كوتشو هرنانديس (51) وإيسكو (61 من ركلة جزاء).

وهذا التعادل الثالث تواليا لبيتيس، بعد أول ضد فيورنتينا الإيطالي 2 2 بعد التمديد في إياب نصف نهائي مسابقة "كونفرنس ليغ" التي بلغ مباراتها النهائية حيث يلتقي تشلسي الإنكليزي في 28 الحالي، وثان على أرضه ضد أوساسونا 1 1 في المرحلة الماضية، مهدرا نقطتين ثمينتين لصراع المشاركة في دوري الأبطال.

وما يزيد من مهمة النادي الأندلسي صعوبة أنه يحل في المرحلة المقبلة قبل الأخيرة ضيفا على أتلتيكو مدريد الثالث الذي مني الخميس بهزيمته السادسة للموسم وجاءت على يد مضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين سجلهما أليخاندرو كاتينا (25) والكرواتي أنتي بوديمير (82) بكرتين رأسيتين.