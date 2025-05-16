روما : واصل يانيك سينر، المصنف أول عالميا، عودته الموفقة من الإيقاف لثلاثة أشهر بسبب قضية التنشط وبات على بعد فوز واحد من أن يصبح أول إيطالي يبلغ نهائي دورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب منذ 1978، ببلوغه نصف النهائي بفوزه الكاسح على النروجي كاسبر رود السادس 6 0 و6 1 الخميس في يوم رائع للجمهور المحلي الذي شاهد جازمين باوليني تبلغ أيضا نهائي دورة السيدات حيث تواجه الاميركية كوكو غوف.

وبعد غيابه عن دورات ماسترز الألف نقطة الأربع الأولى للموسم بسبب قضية التنشط، سجل سينر عودته إلى الملاعب في روما التي لم يصل فيها سابقا إلى أبعد من ربع النهائي، رافعا بفوزه الرابع على رود من أصل أربع مواجهات بينهما عدد انتصاراته المتتالية إلى 25 امتدادا من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في خريف 2024، ضمن سلسلة تضمنت إحرازه في بداية 2025 لقبه الثاني تواليا في بطولة أستراليا المفتوحة.

ويلتقي سينر، الفائز بأربعة ألقاب في دورات ماسترز الألف نقطة حتى الآن، بالأميركي تومي بول الثاني عشر عالميا والذي بلغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليا بعدما تغلب مجددا على البولندي هوبرت هوركاتش الحادي والثلاثين 7 6 (7 4) و6 3، في إعادة لمواجهتهما في الدور ذاته في العاصمة الإيطالية العام الماضي.

وفي حال تخطيه بول وتحقيقه فوزه الرابع على الأميركي في المواجهة الخامسة بينهما، سيصبح سينر أول إيطالي يصل نهائي روما منذ أدريانو باناتا عام 1978، على أمل أن يصبح أول بطل في العاصمة الإيطالية منذ باناتا بالذات عام 1976.

ولدى سؤاله عما إذا كان أداؤه الخميس قريبا من المثالية، أجاب سينر "من الصعب قول ذلك. شعوري كان رائعا على الملعب اليوم. أعتقد أن الجميع رأى ذلك. هدفي كان رؤية المستوى الذي أنا عليه في هذه الدورة (بعد الابتعاد بسبب الإيقاف). لقد ارتفع يوما بعد يوم، بالتالي أنا سعيد جدا بذلك. النتيجة لا تهم حقا، لكني أعتقد أن اليوم كان إشارة إيجابية جدا بالنسبة لي".

لكنه استطرد "كل شيء قد يتغير في يوم واحد. ليس بإمكان هذا الأداء في مباراة واحدة أن يحدد وضعي الحالي بأكمله، لكني سعيد جدا... لنرى ماذا ينتظرنا في نصف النهائي".

وانضم سينر إلى مواطنه لورنتسو موزيتي التاسع الذي أطاح بالالماني ألكسندر زفيريف الثاني عالميا وحامل اللقب من ربع النهائي مساء الأربعاء.

وستكون المرة الأولى منذ بداية عصر الاحتراف (1968) التي يتواجد فيها إيطاليان في نصف النهائي في روما، والمرة الأولى أيضا التي يتواجد فيها إيطاليان في دور الاربعة لإحدى دورات ماسترز الالف نقطة منذ إنشاء هذه الفئة في عام 1990.

ووسط تشجيع هائل من الجمهور المحلي، بدأ سينر اللقاء ضد النروجي المتوج في الرابع من الشهر الحالي بلقب دورة مدريد لماسترز الألف نقطة، بقوة وكسر إرسال منافسه في الشوطين الأول والثالث اللذين حسمهما نظيفين، في طريقه للتقدم 4 0 ثم 5 0 بعد انتزع شوطا ثالثا على إرسال منافسه، منهيا المجموعة نظيفة على إرساله 6 0 في 27 دقيقة.

ورغم تحسن أداء رود في بداية المجموعة الثانية، تمكن سينر من كسر إرساله مجددا في الشوط الأول قبل أن ينجح النروجي أخيرا في الفوز بشوط، مقلصا الفارق إلى 1 2 بعدما فرط منافسه بفرصتين للكسر.

لكن ذلك لم يخفف من وتيرة سينر الذي تقدم 3 1 ثم 4 1 على إرسال النروجي، في طريقه لحسم المجموعة 6 1 بعدما كسر إرسال رود للمرة الرابعة في اللقاء الذي أنهاه في ساعة و4 دقائق.

باوليني أول إيطالية في النهائي منذ 2016

ومن المؤكد أن مستوى حماس الجمهور المحلي كان مرتفعا كثيرا حتى قبل مباراة سينر ورود، وذلك بعدما حجزت باوليني المصنفة خامسة عالميا مقعدها في نهائي دورة السيدات الألف نقطة بفوزها على الأميركية بايتون ستيرنز 7 5 و6 1 في ساعة و39 دقيقة.

وستخوض الإيطالية البالغة 29 عاما النهائي الثاني لها فقط في دورات الألف نقطة، بعد أول العام الماضي في دورة دبي حين توجت بأكبر ألقابها حتى الآن بتغلبها في النهائي على الروسية آنا كالينسكايا في موسم رائع لها وصلت فيه إلى نهائي بطولتي رولان غاروس الفرنسية وويمبلدون الإنكليزية، حيث خسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا تواليا.

وفي أول مواجهة لها مع الأميركية البالغة 23 عاما التي تصل إلى نصف النهائي لأول مرة في دورات الألف نقطة بعدما أقصت لاعبات مثل مواطنتها ماديسون كيز واليابانية ناومي أوساكا وأخيرا الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، عانت باوليني في المجموعة الأولى وخسرت فيها شوطين على إرسالها لكنها فازت بثلاثة أشواط على إرسال منافستها وأنهتها لصالحها.

واختلف الوضع في الثانية، إذ ضربت بقوة وانتزعت الأشواط الثالث والخامس والسابع على إرسال منافستها لتحسمه بسهولة فائقة 6 1 وتصبح أول إيطالية تبلغ النهائي في روما منذ زميلتها في منافسات الزوجي سارة إيراني عام 2016، على أمل أن تكون أيضا أول إيطالية تحرز اللقب منذ رافاييلا ريدجي عام 1985.

وتلتقي باوليني في النهائي الثامن في مسيرتها المتوجة بلقبين فقط حتى الآن مع أميركية أخرى هي كوكو غوف الثالثة الفائزة بصعوبة على الصينية جينغ كينوين الثامنة التي أطاحت في الدور السابق البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا، ذلك بنتيجة 7 6 (3/7)، 4 6 و7 6 (4/7).

وحققت غوف بطلة الولايات المتحدة المفتوحة السابقة فوزها الثالث تواليا على جينغ البطلة الاولمبية، في مباراة ارتكبت فيه الاميركية 15 خطأ مباشرا على إرسالها، مقابل مجموع 156 خطأ مباشر من اللاعبتين.