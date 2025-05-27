برشلونة : جدد برشلونة الاسباني عقد جناحه المتألق لامين جمال حتى عام 2031، حسب ما اعلن النادي الكاتالوني الثلاثاء.

وقال برشلونة بطل الثنائية المحلية الدوري والكأس الموسم الفائت في بيان "توصل برشلونة ولامين جمال الى إتفاق بشأن تجديد عقده الذي سيربطه بالنادي حتى 30 حزيران/يونيو عام 2031".

وأضاف "تجديد عقد لامين جمال هو تأكيد لصلابة مشروع برشلونة. تألقه على مسرح الكرة العالمية لا يشبه الا حفنة من اللاعبين وهذا الامر بدأ في مباراته الرسمية الاولى وتحديدا في 29 نيسان/أبريل عام 2023 عندما كان في الخامسة عشرة من عمره".

ورأت الصحف الاسبانية أن جمال صاحب الاصول المغربية بات بعد تجديد عقده أحد أكثر اللاعبين أجرا في صفوف برشلونة.

وشهدت مسيرة جمال صعودا صاروخيا في الاشهر الاخيرة، فبعد تتويجه بطلا لأوروبا في صفوف منتخب إسبانيا الصيف الماضي، سجل 18 هدفا وساهم في 25 تمريرة حاسمة خلال الموسم الفائت في 55 مباراة في مختلف المسابقات، وبالتالي بتسجيل فريقه 102 هدفين مقدما مستويات رائعة جعلت منه أحد المرشحين لإحراز جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنويا مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المتخحصصة في كرة القدم.

ويعتبر جمال ابن السابعة عشرة ربيعا أحد ركائز برشلونة وقد ساهم أيضا بفوز فريقه بالكأس السوبر الاسبانية.