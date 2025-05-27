باريس : حجزت النجمة الروسية الصاعدة ميرا أندرييفا المصنفة سادسة بطاقتها الى الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بفوزها السهل على الإسبانية كريستينا بوكشا 6 4 و6 3 الثلاثاء في الدور الأول.

واحتاجت أندرييفا التي حققت أداء رائعا في البطولة العام الماضي عندما بلغت نصف النهائي على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا وقتها قبل خروجها على يد الايطالية جازمين باوليني، الى 82 دقيقة لحسم المواجهة الاولى ضد منافستها المصنفة 98 عالميا.

وكانت البداية قوية لبوكشا التي كسرت ارسال الروسية في الشوطين الاول والثالث وتقدمت 3 0، لكن أندرييفا ردت التحية في الرابع مقلصة الفارق الى 1 3، قبل أن تفعلها في الشوطين الثامن والعاشر في طريقها الى كسب أربعة أشواط متتالية وحسم المجموعة في صالحها 6 4 في 41 دقيقة.

وكسرت أندرييفا إرسال بوكشا في الشوط الرابع للمجموعة الثانية وتقدمت 3 1 في طريقها الى حسمها 6 3 في 41 دقيقة أيضا.

وتلتقي اللاعبة البالغة من العمر 18 عاما في الدور المقبل مع الأمريكية آشلين كروغر أو الهولندية سوسن لامينس.