طوكيو : شارك المهاجم الدولي الياباني السابق كازويوشي ميورا في مباراة فريقه أتلتيكو سوزوكا الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم، وهو في الثامنة والخمسين من عمره ليواصل بذلك مشواره القياسي كأكبر لاعب محترف في تاريخ بلاده وأبعد من ذلك.

ودشن ميورا، المعروف بـ"الملك كازو"، موسمه الاحترافي الأربعين بعد دخوله في الدقيقة 82 من المباراة التي فاز بها فريقه على يوكوهاما أس سي سي 2 1.

صحيح أنه لم يسجل في المباراة التي تقدم فيها فريقه بهدفين نظيفين قبل أن تهتز شباكه في الثواني الأخيرة، لكنه "سعيد لتمكني من المساهمة" بعد ظهوره الأول لهذا الموسم عن 58 عاما و109 أيام.

وتابع "بفضل مساعدة زملائي في الفريق والمدربين، تمكنت من الوصول إلى هذا الحد. أريد الآن الارتقاء بمستواي أكثر".

وعاد ميورا الى اليابان العام الماضي بعد موسمين قضاهما مع نادي أوليفيرينسي البرتغالي من الدرجة الثانية حيث خاض 9 مباريات معظمها من مقاعد اللاعبين الاحتياطيين ولم يسجل أي هدف، وذلك على سبيل الإعارة من يوكوهاما أف سي الذي صعد في نهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى.

بدأ ميورا مسيرته في نادي سانتوس البرازيلي عام 1986 ودافع عن ألوان أندية كرواتية وإيطالية وأسترالية خلال مسيرته الطويلة.

ويعتبر "الملك كازو" أحد أبرز لاعبي الكرة الآسيوية وساهم خلال تسعينيات القرن الماضي في وضع الكرة اليابانية على الخارطة العالمية بعد اطلاق الدوري الياباني للمحترفين عام 1993.