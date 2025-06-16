لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أقر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الاسباني بتفوق باريس سان جرمان الفرنسي الواضح، بعد خسارة فريقه برباعية قاسية في أولى مبارياته ضمن كأس العالم للأندية في كرة القدم الأحد، مسلطا الضوء على الفارق بين امكانات الناديين المالية.

وردا على ملاحظة حول خياراته التكتيكية، قال لاعب الوسط السابق "عندما كان سان جرمان بحاجة للاعب في مركز الجناح الأيسر، أنفق 70 مليون يورو للتعاقد مع (الجورجي) خفيتشا كفاراتسخيليا".

أضاف سيميوني في حديثه لمنصة دازون للبث التدفقي بعد المباراة التي أقيمت على ملعب روز بول في باسادينا "باريس سان جرمان فريق رائع. (المدرب الإسباني إنريكي) لويس خرج بفكرة انه يحتاج لتدعيم مركز الجناح الأيسر، وفي يناير (كانون الثاني)، أنفقوا 70 مليون يورو مقابل (خفيتشا) كفاراتسخيليا".

وتابع المدرب البالغ 55 عاما "في الشوط الأول، لم نلعب بالطريقة التي كان ينبغي أن نلعب بها. لقد قدموا مباراة رائعة، لعبوا بأسلوب يمنحهم الثقة. لم نتمكن من التواصل والهجوم بالطريقة التي توقعناها. في إحدى الفرص، لم يسجل غريزمان، فسجلوا الهدف الثاني".

وأضاف الأرجنتيني "في الشوط الثاني، منحنا كوكي فرصة للتحرر من ضغط منافسينا، وضغطهم الهجومي، وهو أمر جيد جدا. قلصنا النتيجة إلى 2 1، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف، فازدادت الأمور تعقيدا.

"طرد (المدافع الفرنسي كليمان) لانغليه زاد الأمر تعقيدا. فريقهم شاب جدا، وقد حسموا المباراة بشكل رائع".