اتلانتا : حقق تشلسي الانكليزي فوزا متوقعا على لوس انجليس أف سي الأميركي 2 0 الاثنين على ملعب (مرسيدس بنز ستايدوم في اتلانتا ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم للاندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وسجل الجناح البرتغالي بدرو نيتو (34) ولاعب الوسط الأرجنتيني إنتسو فرنانديس (79) الهدفين.

وتضم المجموعة ايضا الترجي التونسي وفلامنغو البرازيلي اللذين يلتقيان في وقت لاحق.

أقيمت المباراة في مدرجات شبه خالية وتابعها 22 الف متفرج علما بان الملعب يتسع ل71 الفا، وسيطر عليها الفريق اللندني بنسبة كبيرة.

شارك مهاجم تشلسي الجديد ليام ديلاب المنتقل اليه حديثا من ايبويتش تاون، احتياطيا قبل ان يدخل في الشوط الثاني ويساهم بتمريرة حاسمة لفرنانديس صاحب الهدف الثاني.

ويسعى تشلسي الفائز بمسابقة كونفرس ليغ الموسم الفائت في فرض نفسه من اندية النخبة.

وتصدى هوغو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا السابق الفائز بكأس العالم عام 2018 في روسيا لمحاولتي السنغالي نيكولاس جاكسون ونونو مادويكي ثم اطلق كول بالمر كرة مرت فوق العارضة.

واثمر ضغط تشلسي هدفا اول عندما مرر جاكسون كرة بينية رائعة باتجاه نيتو الذي راوغ مدافع لوس انجليس راين هولينغشيد قبل ان يسدد كرة قوية بيسراه عانقت الشباك (34).

وأضاع نيتو فرصة اضافة الهدف الثاني آواخر الشوط الاول بتسديدة علت العارضة بقليل.

وفي الشوط الثاني شارك المهاجم الفرنسي المخضرم اوليفييه جيرو لاعب تشلسي السابق في صفوف لوس انجليس لتعزيز الجبهة الهجومية.

وضغط لوس انجليس في محاولة لادراك التعادل وأهدر دانيال مارتينيس فرصة جيدة (52)، ثم تصدى حارس تشلسي الاسباني روبرت سانشيس لمحاولة المهاجم الغابوني دينيس بوانغا هداف الدوري الأميركي عام 2023 (57).