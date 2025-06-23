اوكلاهوما (الولايات المتحدة) : أحرز أوكلاهوما سيتي ثاندر، بقيادة نجمه الكندي شاي غلجيوس ألكسندر لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بعد فوزه على ضيفه إنديانا بايسرز الجريح لإصابة نجمه تايريز هاليبورتون، 103 91 الأحد في المباراة السابعة الحاسمة من الدور النهائي.

وقاد غلجيوس ألكسندر، أفضل لاعب هذا الموسم في الدوري، فريقه إلى الفوز الحاسم بتسجيله 29 نقطة و12 تمريرة حاسمة، فيما خسر بايسرز صانع لعبه هاليبورتون مطلع المباراة بعد تعرضه لإصابة جديدة.

قال غلجيوس ألكسندر (26 عاما)، المنتقل إلى أوكلاهوما عام 2019 من لوس أنجليس كليبرز "لا يبدو الأمر حقيقيا، هذا نتيجة ساعات طويلة من العمل، المشاعر، أيام من الشك. هذه المجموعة عملت جاهدة لتحقيق هذا الأمر وتستحقه".

وساهم في تحقيق الفوز جايلن وليامس، النجم الثاني في التشكيلة الشابة للمدرب الشاب مارك ديغنولت، بعد تسجيله 20 نقطة بينها 15 في الشوط الثاني، وأضاف لاعب تشيت هولمغرين 18 نقطة.

ولدى الخاسر، كان البديل الكندي بينيديكت ماثورين (24 نقطة) أفضل مسجل وأضاف البديل الآخر تي جيه ماكونيل 16 نقطة على غرار الكاميروني باسكال سياكام الذي أخفق في إحراز اللقب، على غرار تتويجه سابقا مع تورونتو رابتورز.

ربع ثالث حاسم

وهذا اللقب الأول لأوكلاهوما منذ انتقال امتياز الفريق إلى مدينة أوكلاهوما سيتي عام 2008. وقبلها، أحرز صاحب الامتياز السابق سياتل سوبرسونيكس اللقب في 1979.

وبعد انتقاله إلى أوكلاهوما سيتي، بلغ النهائي عام 2012، عندما خسر أمام ميامي هيت ونجمه ليبرون جيمس 1 4.

وكان إنديانا فرض مباراة سابعة، بعد فوز كبير حققه على أرضه الخميس في المباراة السادسة 108 91، عندما حاول هاليبورتون تخطي إصابة في ربلة ساقه اليمنى وقاد فريقه إلى الفوز.

لكن تخطي أوكلاهوما في عقر داره كما فعل في المباراة الأولى من سلسلة الدور النهائي، ازداد صعوبة مع إصابة هاليبورتون بعد سبع دقائق فقط وخروجه باكيا.

عض إنديانا على جراحه وتقدم بشجاعة 48 47 في استراحة الشوطين، لكن أوكلاهوما لعب كل أوراقه في الربع الثالث (34 20) حيث صنع تقدما بلغ 13 نقطة، مع تراجع نجاعة التسديدات البعيدة لبايسرز.

لم يتنازل المضيف عن تقدمه الذي وصل إلى 22 نقطة في الربع الأخير الذي حسمه على وقع صيحات جماهيره "أو كيه سي، أو كيه سي".

وكان أوكلاهوما تصدر ترتيب الدور المنتظم مع 68 فوزا و14 خسارة، ما سمح له بالحصول على أفضلية خوض مباراة أكثر على أرضه في سلسلة النهائي.

وخاض الفريقان المباراة رقم 7 العشرين في تاريخ دوري أن بي ايه، والأولى منذ 2016 عندما هزم كليفلاند كافالييرز ونجمه ليبرون جيمس خصمه غولدن ستايت ووريرز وموزعه ستيفن كوري.

وعزز أوكلاهوما أفضلية الفرق المضيفة للمباراة السابعة، رافعا رصيدها إلى 16 فوزا في 20 مباراة.

وأمام نحو 18 ألف متفرج على ملعب بايكوم سنتر ارتدوا القمصان الزرقاء، أعلن مفوض الدوري آدم سيلفر على منصة التتويج منح غلجيوس ألكسندر جائزة أفضل لاعب في الدور النهائي، وهي "المرة الأولى منذ 25 سنة يحرز لاعب هذه الجائزة وجائزة أفضل لاعب في الدور المنتظم".

إصابة هاليبورتون

وتعرض إنديانا لصفعة موجعة في الربع الأول، بعد إصابة نجمه هاليبورتون وخروجه من الملعب.

وكان هاليبورتون قد تعرض لإصابة في ربلة ساقه اليمنى، وبقي قرار مشاركته في المباراة السادسة معلقا حتى الدقائق الأخيرة.

وكانت النتيجة متعادلة 16 16 بعد سبع دقائق على بداية المباراة، عندما انزلق هاليبورتون أثناء محاولته تخطي غلجيوس ألكسندر.

تمدد على بطنه وبدأ يضرب أرض الملعب بيده معبرا عن ألمه الشديد، قبل أن يخرج على رجل واحدة وهو يبكي، دون أن يعود لمتابعة اللقاء.

وكان هاليبورتون (25 عاما) قد سجل ثلاث رميات ثلاثية من أربع محاولات قبل إصابته.

قال زميله مايلز تيرنر مع بداية الربع الثاني لشبكة "أن بي سي": "يا له من أمر محبط. جاءت الإصابة في أهم مباراة من العام".