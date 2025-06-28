فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : جدد بنفيكا البرتغالي عقد مدافعه الأرجنتيني المخضرم نيكولاس أوتامندي لعام إضافي حتى حزيران/يونيو 2026، بحسب ما أعلن النادي الجمعة قبل ساعات من مواجهة تشلسي الإنكليزي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وبموجب العقد الجديد، سيخوض أوتامندي، بطل العالم مع منتخب الأرجنتين في 2022، موسمه السادس مع فريق "النسور".

وقال اللاعب البالغ 37 عاما في مقطع فيديو نشره بنفيكا للإعلان عن التجديد "ما زلت أملك نفس الطموح ونفس الدافع كعادتي. نحن معا، دائما ندافع عن الشعار الذي يمثلنا، وسنقاتل بكل ما لدينا".

ويُعد أوتامندي قائد الفريق، وقد سجل 15 هدفا في 231 مباراة بقميص بنفيكا الذي تُوّج معه بلقب الدوري في موسم 2022 2023.