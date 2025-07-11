استعاد السلوفيني تادي بوغاتشار صدارة الترتيب العام بعد فوزه بالمرحلة السابعة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الجمعة.

وحل دراج فيمسا، الدنماركي يوناس فينغيغارد ثانيا، والبريطاني أوسكار اونلي ثالثا بعد معركة محتدمة بين تسعة متسابقين في الامتار الاخيرة.

وكسب بوغاتشار حامل اللقب أربع ثوان عن فينغيغارد بعد حصوله على عشر ثوان كمكافأة مقابل ست للدنماركي.

وفي الترتيب العام، احتل البلجيكي ريمكو إيفينيبول المركز الثاني بعد حلوله سادسا في المرحلة بفارق ثانيتين.

وواصل النجم الفرنسي الصاعد كيفان فوكلان تألقه محتلا المركز الثالث بفارق دقيقة و11 ثانية، بينما يحتل حامل اللقب مرتين فينغيغارد المركز الرابع بفارق دقيقة و17 ثانية.

تركزت مجريات اليوم حول صعودين لجبل مور دي بريتاني، وهو تسلق يبلغ طوله 2 كلم، وهو تقليد في طواف فرنسا.

وحل المتصدر السابق الهولندي ماثيو فان در بويل المركز الخامس بفارق دقيقة و29 ث بعد تراجعه في الصعود الاخير، في تكرار لسيناريو عام 2021 عندما تصدر ثم خسر افضليته.

ومع عودة الطواف الى بريتاني بعد اربعة اعوام، تميزت المرحلة بمواكبة جماهيرية كبيرة طوال المسار على الرغم من وصول درجة الحرارة الى الثلاثين.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السابعة:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار 4 ساعات و05:39 د

2 الدنماركي يوناس فينغيغارد بالتساوي

3 البريطاني أوسكار أونلي بفارق ثانيتين

4 النمسوي فيليكس غال بفارق ثانيتين

5 الاميركي ماتيو يورغنسون بفارق ثانيتين

الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار 25:58:04 ساعة

2 البلجيكي ريمكو إيفينيبول بفارق 54 ث

3 الفرنسي كيفان فوكلان بفارق 1:11 د

4 الدنماركي يوناس فينغارد بفارق 1:17 د