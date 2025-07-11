ليفربول : سيكرم ليفربول، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا عندما يعود إلى أرض الملعب الأحد لأول مرة منذ مصرعهما في حادث سير مروع، وذلك في لقاء ودي استعدادي للموسم الجديد ضد مضيفه بريستون من المستوى الثاني (تشامبيونشيب).

ولقي جوتا وشقيقه الأصغر حتفهما في حادث سيارة شمال إسبانيا في الثالث من الشهر الحالي، ونتيجة ذلك تأجلت عودة ليفربول إلى التدريبات التحضيرية للموسم الجديد حتى الثلاثاء.

ورغم تأجيل معاودة التدريبات، أبقى ليفربول على موعد مباراته مع بريستون حيث سيقوم بتكريم لاعبه الراحل.

وسيعزف نشيد ليفربول "لن تسير وحدك أبدا" قبل انطلاق المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، وسيضع بريستون إكليلا من الزهور أمام جماهير الفريق الضيف.

بعد ذلك، سيتم الوقوف دقيقة صمت على أن تعرض بعدها صورا ومقاطع فيديو تكريمية على شاشة الملعب الكبيرة وعلى لوحات الإعلانات بجانب الملعب، وسيرتدي لاعبو الفريقين شارات سوداء.

ووقع الحادث الساعة الثانية عشرة ونصف بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا على مقربة من الحدود الإسبانية البرتغالية.

وانحرفت السيارة "عن المسار" قبل أن تندلع فيها النيران، بحسب ما أوضحت وكالة الحرس المدني (غارديا سيفيل)، موضحة أن الراكبين، ديوغو وشقيقه الأصغر أندريه، وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف مع نادي بينافييل في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، كانا قد لقيا حتفهما عند وصول خدمات الطوارئ.

وأظهرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر حطام سيارة قالت انها من نوع لامبورغيني يملكها جوتا.

وكان اللاعب الدولي (14 هدفا في 48 مباراة دولية) الذي أحرز الموسم الماضي لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده للمرة الثانية، أعلن عن زواجه من خطيبته روتي كاردوسو قبل 11 يوما من الحادث المأساوي ولهما ثلاثة أطفال.

نشر قبل ساعات من الحادث مقطع فيديو عن حفل زفافه علق عليه "يوم لن ننساه أبدا".

وفي غضون خمسة أعوام، فرض الجناح القادر على شغل مركز رأس الحربة وصاحب الأهداف الرأسية الجميلة نفسه لاعبا أساسيا في ليفربول بخدمة تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب ثم الهولندي أرنه سلوت الذي نعى لاعبه بعد الحادث، قائلا "عندما يحين الوقت المناسب، سنحتفل بديوغو جوتا، وسنتذكر أهدافه وسنغني أغنيته. في الوقت الحالي، سنتذكره كإنسان فريد من نوعه ونحزن على خسارته. لن يُنسى أبدا".

لعب جوتا دورا رئيسا في نجاحات الفريق الأحمر في السنوات الأخيرة، خصوصا في رحلة تتويجه نحو لقب البرميرليغ الموسم الماضي. سجل تسعة أهداف في مختلف مسابقات الموسم الماضي، في طريق ليفربول نحو لقبه العشرين.

سجل 65 هدفا خلال 182 مباراة في مشواره مع ليفربول، رافعا لقب الدوري في 2025 وكأس الاتحاد وكأس الرابطة في موسم 2022، فيما حل وصيفا في دوري أبطال أوروبا 2022.