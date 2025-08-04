ميونيخ (ألمانيا) : جدد المهاجم التشيكي الدولي باتريك شيك عقده مع باير ليفركوزن الألماني حتى 30 حزيران/يونيو عام 2023 كما اعلن الأخير الإثنين.

وعند انتقاله الى ليفركوزن في أيلول/سبتمبر 2022، وقّع شيك عقدا حتى عام 2027 وبالتالي يكون قد مدد عقده لثلاث سنوات إضافية.

وقال المدير الرياضي في ليفركوزن سايمون رولفس في بيان "في الحقبة الجديدة في باير ليفركوزن، نرى باتريك كمحرك للتطوير. يملك فعالية كبيرة امام المرمى ويتمتع بخبرة دولية عالية. سيساهم وجوده في تحقيق الاستقرار الفني اللازم للفريق".

وكان شيك أحد أفراد فريق ليفركوزن بقيادة المدرب شابي الونسو الذي توج بطلا للدوري الألماني من دون أي خسارة طوال الموسم المحلي (2023 2024) حيث حقق الدوري والكأس لكنه خسر الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أمام أتالانتا الإيطالي بثلاثية نظيفة.

وسجل شيك 81 هدفا في 168 مباراة خاضها مع ليفركوزن في مختلف المسابقات في 5 مواسم في صفوفه. حل ثانيا في ترتيب الهدافين الموسم الفائت وراء مهاجم بايرن ميونيخ الإنكليزي الدولي هاري كاين برصيد 21 هدفا متساويا مع الغيني سيرهو غيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند.

أما شيك، فقال "أريد الاستمرار في المساهمة بفضل أهدافي، هذه قوتي. أنا فخور أيضا كوني سأكون سندا لبناء فريق جديد قادر على احراز الألقاب".