لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أحرزت الرومانية سورانا كيرستيا المصنفة 112 عالميا، لقب دورة كليفلاند لكرة المضرب (250 نقطة) بفوزها في النهائي على الأميركية آن لي (69) بمجموعتين 6 2 و6 4 السبت، عشية انطلاق بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الاربع الكبرى.

وهو اللقب الثالث في مسيرة اللاعبة المخضرمة البالغة 35 عاما، في النهائي السابع لها. ويعود آخر لقب لها إلى نيسان/أبريل من عام 2021 في اسطنبول، علما أنها كانت حققت باكورة ألقابها في طشقند الأوزبكستانية عام 2008.

وشقّت كيرستيا الساعية لاستعادة لياقتها بعد خضوعها لجراحة في القدم العام الماضي، طريقها من التصفيات، كما لم تخسر أي مجموعة طوال الأسبوع في أداء يعزز ثقتها بنفسها قبل انطلاق بطولة الولايات المتحدة الأحد.

قالت كيرستيا "لقد كان أسبوعا مميزا بالنسبة لي. جئتُ إلى هنا لألعب بعض المباريات من دون أي توقعات".

كسرت الرومانية إرسال منافستها ثلاث مرات وأنقذت جميع نقاط الكسر الثلاث التي واجهتها خلال المباراة التي استغرقت ساعة و24 دقيقة.

من ناحيتها، خاضت آن لي (25 عاما) النهائي الخامس في مسيرتها، مقابل لقب يتيم في تينيريفي عام 2021.