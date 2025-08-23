مدريد : فشل أتلتيكو مدريد باستعادة توازنه بعد خسارته في مستهل مبارياته واكتفى بالتعادل مع ضيفه إلتشي العائد إلى الدوري الإسباني لكرة القدم 1 1، السبت على ملعب ميتروبوليتانو في المرحلة الثانية.

ولم يتأخّر أتلتيكو مدريد في افتتاح التسجيل عبر هدّافه النروجي ألكسندر سورلوث، رابع هدافي الـ"لا ليغا" في الموسم الماضي بـ20 هدفا، حين وصلته تمريرة طويلة من السلوفاكي دافيد هانكو تابعها في الشباك (8).

وانسلّ رافا مير القادم من فالنسيا بين الدفاع، مستغلا عرضية من ألفارو رودريغيس ليسجل التعادل لإلتشي (15).

وكان أتلتيكو قد خسر أمام مضيفه إسبانيول 1 2 افتتاحا، فيما تعادل إلتشي على أرضه مع ريال بيتيس 1 1.

وأجرى المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مجموعة من التغييرات أبرزها الفرنسي أنطوان غريزمان والإنكليزي كونور غالاغر والإيطالي جياكومو راسبادوري (68)، وكاد يحصل على مبتغاه في الدقائق الأخيرة وسط ضغط هائل من الفريق المدريدي، لكن النتيجة لم تتغيّر وبقيَ عاجزا عن التسجيل أمام الفريق الذي هبط في موسم 2022 2023 حين حلّ أخيرا.

وتُعد النتيجة مخيّبة لفريق سيميوني الذي فاز برباعية نظيفة على إلتشي في كانون الثاني/يناير ضمن مسابقة الكأس، في حين كانت هذه المواجهة الأولى بينهما على صعيد الدوري 2023 حين فاز المضيف إلتشي 1 0.

مع ذلك، حافظ أتلتيكو على سجله شبه المثالي أمام إلتشي على أرضه، بوصوله إلى 25 مباراة من دون خسارة (21 فوزا و4 تعادلات).

وتعادل ريال مايوركا مع ضيفه سلتا فيغو بهدف لمثله. سجل للأوّل ماتيو موراي باوسا (88) بعدما تقدّم الضيوف عبر خافيير رويدا (38).