نيويورك : تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالميا الى الدور ربع النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا (13) بنتيجة 6 3 و6 1 الإثنين.

وعزّزت البولندية سلسلة انتصاراتها المتتالية في بطولات الغراند سلام الى 11، فيما تواصل سعيها لإحراز لقبها الثاني في فلاشينغ ميدوز.

وقالت شفيونتيك "شعرت في البداية أنها لعبت بشكل سريع، لكن في وقت لاحق، بدأت في التحكم بأجواء اللقاء".

وأضافت "أنا سعيدة بجودة الأداء وإرسالي".

وتلتقي شفيونتيك في ربع النهائي مع الفائزة بين الأميركية أماندا أنيسيموفا والبرازيلية بياتريز حداد مايا. وفي حال فازت أنيسيموفا، ستكون المواجهة تكرارا لنهائي ويمبلدون الذي حسمته شفيونتيك لمصلحتها 6 0 و6 0.

وتأهلت البولندية الى ربع النهائي أو أكثر في جميع البطولات الكبرى في موسم واحد للمرة الأولى، باحثة عن لقبها السابع في الغراند سلام.

ولدى الرجال، بلغ الأسترالي أليكس دي مينور المصنّف الثامن عالميا الدور ربع النهائي بفوزه على السويسري لياندرو ريدي المتأهل من التصفيات 6 3 و6 2 و6 1.

ونجح الأسترالي الذي بلغ الدور نفسه العام الماضي في فلاشينغ ميدوز في حسم اللقاء بعد ساعة و33 دقيقة.

ولم يستطع رييدي الذي تراجع تصنيفه العالمي الى 435 بعد خضوعه لجراحتين في الركبة في الأشهر الـ 12 الأخيرة، في مضاهاة منافسه دي مينور المهاري.

وكسر ابن الـ 26 عاما إرسال منافسه ثماني مرات واستفاد من ارتكاب السويسري 39 خطأ مباشرا ليحقّق فوزا سهلا.

بلغ دي مينور ربع النهائي خمس مرات في بطولات الغراند سلام، لكنه لم يستطع تجاوز هذا الدور قط.

ويلتقي الأسترالي في دور الثمانية مع الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الفائز على الروسي أندري روبليف 7 5 و6 3 و6 4، الأربعاء.

وقال دي مينور "أنا فخور جدا بما حققته" مضيفا "في نهاية المطاف هذا هو المكان الذي أريد أن أكون به أريد أن ألعب من أجل الألقاب الكبرى، أريد أن اكون في قلب المنافسة".

وأضاف "أضع نفسي في الأماكن الصحيحة وهنا يأتي التأهل الى ربع النهائي. أريد أن أمضي قدما وأذهب الى البعيد".

وفي المباراة الثانية، استعاد أوجيه ألياسيم كسر الإرسال في المجموعة الأولى قبل أن يسيطر على المباراة أمام منافسه الروسي، محققا بذلك فوزه الثاني فقط على روبليف في تسع محاولات.

وواصل أوجيه ألياسيم (25 عاما) عروضه القوية بعدما أقصى الألماني ألكسندر زفيريف من الدور السابق.

وسبق لأوجيه ألياسيم أن بلغ المرتبة السادسة في التصنيف العالمي في العام 2022، لكنه لم يتمكن من بلوغ ربع نهائي إحدى بطولات الغراند سلام منذ بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

وتُعد أبرز نتيجة له في الغراند سلام عندما بلغ نصف النهائي في فلاشينغ ميدوز قبل أربعة أعوام.

وقال الكندي "لديّ شعور أفضل حتى من المرة الأولى".