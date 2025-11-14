وارسو : باتت هولندا على مشارف نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بتعادلها الثمين مع مضيفتها ومنافستها الوحيدة على بطاقة المجموعة السابعة بولندا 1 1 الجمعة في وارسو في الجولة السابعة قبل الأخيرة.

وكانت بولندا البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط كولن الالماني ياكوب كامينسكي في الدقيقة 43، وردت هولندا عبر مهاجم كورينثيانز البرازيلي ممفيس ديباي في الدقيقة 47.

وعززت هولندا، الوصيفة ثلاث مرات اعوام 1974 و1978 و2010، موقعها في الصدارة برصيد 17 نقطة بفارق ثلاث نقاط وفارق 13 هدفا عن بولندا، وباتت بالتالي بحاجة الى التعادل مع ضيفتها ليتوانيا الاثنين المقبل في الجولة الاخيرة لضمان تأهلها للمرة الثانية عشرة في تاريخها.

في المقابل، تلعب بولندا التي ضمنت خوض الملحق، مع مضيفتها مالطا في اليوم ذاته.

وكانت بولندا صاحبة الافضلية في بداية المباراة وكادت تفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية عندما تلقى مهاجم أتالانتا الايطالي نيكولا زاليفسكي كرة عرضية أمام المرمى لعبها ساقطة فوق العارضة (2).

وقاد كامينسكي هجمة مرتدة من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها زاحفة بين يدي حارس مرمى برايتون الانكليزي بارت فيربروخن (6).

ورد مهاجم أستون فيلا الانكليزي دونيل مالن بتسديدة قوية من خارج المنطقة فوق العارضة (24).

ومنح كامينسكي التقدم لبولندا اثر تلقيه كرة خلف الدفاع من القائد مهاجم برشلونة الاسباني روبرت ليفاندوفسكي اثر هجمة مرتدة فانطلق من منتصف الملعب كاسرا مصيدة التسلل ولعبها من خارج المنطقة بين ساقي الحارس فيربروخن (43).

وأدركت هولندا التعادل مطلع الشوط الثاني عندما استغل ديباي كرة مرتدة من حارس مرمى فولفسبورغ الالماني كميل غبارا اثر رأسية لمالن من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية لجناح ليفربول الانكليزي كودي خاكبو فتابعها داخل المرمى الخالي (47).

وعزز ديباي الهداف التاريخي للمنتخب الهولندي رصيده الدولي بـ55 هدفا في 107 مباريات دولية.