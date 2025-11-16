واشنطن : فازت الولايات المتحدة على ضيفتها الباراغواي 2 1 السبت في مباراة دولية ودية في كرة القدم في اطار استعداداتهما لنهائيات كأس العالم.

وتقدمت الولايات المتحدة مبكرا وتحديدا في الدقيقة الرابعة عبر لاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني جيوفاني رينا، لكن الباراغواي ردت بعد ست دقائق عبر مهاجم ريفادافيا الارجنتيني اليكس باروس.

وانتظرت الولايات المتحدة، مستضيفة العرس العالمي الصيف المقبل مع المكسيك وكندا، الدقيقة 71 لتسجيل هدف الفوز عن طريق مهاجم موناكو الفرنسي فولارين بالوغون.

وفي ميامي وضمن الاستعدادات لمونديال 2026 أيضا، تغلبت كولومبيا على نيوزيلندا 2 1 أيضا.